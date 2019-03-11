淘帝-KY看好陸逐步放寬生育限制 童裝剛性需求強

2019-03-11 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



中國大陸自2013年出台「單獨二胎」、2016年「全面二胎」到近日在中國人大會中廣泛被討論的全面取消計畫生育政策，並補貼二孩家庭，顯示中國人口政策持續放寬。淘帝-KY表示，大陸0~14歲人口比例隨著政府逐步放寬生育限制穩定提升，持續增加剛性需求與消費升級紅利，有利中國童裝產業發展。

淘帝-KY表示， 觀察內部不同年齡層產品營收比重變化，1~3歲幼童服飾、中小童、中大童服飾已分別達到19.66％、43.84％、36.50％，顯示產品研發設計朝快時尚風格轉型，易被不同年齡層消費者接受，尤其在對於潮流時尚敏感度較高的中大童服飾營收比重從2013年的24%已提升至36.5％水準，未來淘帝-KY將持續保留15~20％當季產品款式設計的彈性，再由創新設計新款式提高平均單價。

淘帝-KY表示，今年第1季仍將保持淡季不淡成長表現。看準電商銷售具有打破時空限制特性，讓消費者不再侷限於特定時間、地點進行消費，近年來也積極投入電商領域布局，並且針對線上及線下通路採取「差異化」經營。

淘帝-KY受惠旗下TOPBI品牌在大陸童裝市占率穩步提升，單月營收規模連續17個月保持年成長，累計今年1至2月合併營收達7.53億元，較去年同期的6.86億元成長9.74％。