親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

淘帝-KY看好陸逐步放寬生育限制 童裝剛性需求強

2019-03-11 12:14經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

中國大陸自2013年出台「單獨二胎」、2016年「全面二胎」到近日在中國人大會中廣泛被討論的全面取消計畫生育政策，並補貼二孩家庭，顯示中國人口政策持續放寬。淘帝-KY表示，大陸0~14歲人口比例隨著政府逐步放寬生育限制穩定提升，持續增加剛性需求與消費升級紅利，有利中國童裝產業發展。

淘帝-KY表示， 觀察內部不同年齡層產品營收比重變化，1~3歲幼童服飾、中小童、中大童服飾已分別達到19.66％、43.84％、36.50％，顯示產品研發設計朝快時尚風格轉型，易被不同年齡層消費者接受，尤其在對於潮流時尚敏感度較高的中大童服飾營收比重從2013年的24%已提升至36.5％水準，未來淘帝-KY將持續保留15~20％當季產品款式設計的彈性，再由創新設計新款式提高平均單價。

淘帝-KY表示，今年第1季仍將保持淡季不淡成長表現。看準電商銷售具有打破時空限制特性，讓消費者不再侷限於特定時間、地點進行消費，近年來也積極投入電商領域布局，並且針對線上及線下通路採取「差異化」經營。

淘帝-KY受惠旗下TOPBI品牌在大陸童裝市占率穩步提升，單月營收規模連續17個月保持年成長，累計今年1至2月合併營收達7.53億元，較去年同期的6.86億元成長9.74％。

營收
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

美喆-KY擬配發現金股利3元 現金殖利率達5.08％

2019-03-11 12:13

潤泰全：訂單委託衛星工廠生產為常態 與楊梅廠歇業無關

2019-03-11 12:10

泰福傳喜訊 生物相似藥獲加拿大接受藥證申請

2019-03-11 09:18

中鋼追溯降價 下游樂

2019-03-10 22:18

SM漲價 台化國喬利多

2019-03-10 22:18

山林水 強攻廚餘發電

2019-03-10 22:18

第一類接觸／華園進擊 在美大拓點

2019-03-10 22:17

華園董座陳海尼迎錢潮 搶搭韓流

2019-03-10 22:16

法人觀點／華園股價上攻 待量能回溫

2019-03-10 22:16
看更多

熱門文章

新缺貨概念股 躍投資亮點

2019-03-10 23:09

獲利看旺股 法人青睞

2019-03-10 22:24

16檔績優股漲贏大盤

2019-03-10 22:24

中鋼追溯降價 下游樂

2019-03-10 22:18

新缺貨概念股／明基材、誠美材 帶勁

2019-03-10 23:09

盟立在手訂單逾140億

2019-03-10 22:12

麥格理、大和 正向看台股

2019-03-10 23:41

誠美材：葉美麗開董事會不合法

2019-03-10 22:12

權證教戰／量縮趨勢不明 短打為宜

2019-03-10 13:26

新缺貨概念股／健策、威健 法人青睞

2019-03-10 23:09

今日台股盤前重點掃描

2019-03-11 07:17

華碩、美食 外資按讚

2019-03-10 22:24

新缺貨概念股／台積電、三陽 買盤挺

2019-03-10 23:09

由田、牧德 強攻智慧製造

2019-03-10 22:12

台股本周多空

2019-03-10 13:28

郭明錤點名正崴有機會組裝蘋果首代AR 股價攻波段高

2019-03-11 10:58

技術指標／台股整軍輪動 向回檔績優股靠攏

2019-03-10 13:23

山林水 強攻廚餘發電

2019-03-10 22:18

鴻海遭微軟控告 股價力守70元之上

2019-03-11 11:09

塑化、生技 防禦力強

2019-03-10 22:24

台股波段漲千點量縮價跌 法人：留意貿易談判

2019-03-10 13:43

經理人：大盤本周震盪

2019-03-10 23:41

一周盤前解析／5G、車電 能見度高

2019-03-10 22:24

TPK吸金 二檔紅不讓

2019-03-10 22:30

SM漲價 台化國喬利多

2019-03-10 22:18

微軟告鴻海 法人：可能與富智康有關

2019-03-11 11:42

網家成長12% 行動商機大

2019-03-10 22:13

崇越電 今年獲利拚新高

2019-03-10 22:19

MOSFET有跌價變數 法人估大中獲利恐降

2019-03-11 10:02

台股漲多換氣 守月線戰年線

2019-03-10 13:17

中華電徵才 前進成大

2019-03-10 22:16

偏光板族群衝高 法人：面板利多題材來自對岸

2019-03-11 10:44

處理器缺貨影響營收 宏碁盤中股價跌0.5%

2019-03-11 09:36

勤誠前二月績增19%

2019-03-10 22:14

增持立訊股權拚跨入車用？和碩：純粹財務投資

2019-03-11 10:20

興櫃銅板股 帶頭強彈

2019-03-10 22:20

新缺貨概念股／大億、正道 營運熱轉

2019-03-10 23:09

金融股有撐 台股平盤震盪

2019-03-11 11:32

研華去年每股盈餘9.02元創新高 股價漲逾1%

2019-03-11 09:57

興櫃新星／捷流擴產能 獲利衝高

2019-03-10 22:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top