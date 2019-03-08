統一超2月合併營收194.54億元 年增1.2%

2019-03-08 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



統一超（2912）2月合併營收194.54億元。 本報系資料照／記者于志旭攝影 分享 facebook

統一超（2912）2月合併營收194.54億元，較去年同期增加1.2%，統一超表示，2月適逢農曆年及228連續假期，帶動旗下事業7-ELEVEN在咖啡、飲料、鮮食與各項產品銷售均有成長表現。

在成長動能方面，包括CITY CAFE業績較去年同期成長超過15%；獨家推出的話題飲品「77草莓乳加牛乳」，帶動飲品銷售成長超過15%；首度推出「太和殿麻辣雞片拌麵」、「太和殿麻辣鍋」，帶動鮮食麵食結構成長近30%。

轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN店數穩定增長、康是美掌握春節連假商機，此外像是樂清服務、統昶行銷等，也都表現亮眼。

轉投資事業部分，海外事業的菲律賓7-ELEVEN持續迅速展店，店數已達2,570店，較去年同期增加257店，整體業績較去年同期成長超過20%。康是美看準農曆春節商機，健康與美妝禮盒需求提升，節令期間保養、彩妝需求上揚，推出限時優惠活動帶動網購平台業績成長。

7-ELEVEN本業部分表現亮眼，適逢農曆年與228連續假期，CITY CAFE受惠假期與開工需求，再搭配最新「CITY CAFE開工杯」，帶動業績成長超過15%。

飲料部分，掌握聯名話題，搭配草莓季推出「77草莓乳加牛乳」，上市兩周即熱銷超過20萬瓶，帶動業績成長超過15%，此外更持續推出差異化商品，像是獨家販售的「沖繩久米島深海微礦水」，也掀起搶購風潮。

至於鮮食麵食結構成長近三成，主要因首度與知名麻辣鍋品牌「太和殿」合作，主打本店吃不到的新口味，像是「太和殿麻辣雞片拌麵」、「太和殿麻辣鍋」等，加上過年期間中南部天氣熱，也帶動涼麵銷售成長。

緊接著邁入3月，7-ELEVEN母親節預購開跑，鮮食商品開始陸續換季、多樣化限定新品上市，預估將帶動另一波新買氣。