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小漲！中鋼Q2盤價 調漲300~490元

2019-03-08 15:09經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

中鋼今（8）日開出第2季盤價，面對國際鋼價上漲力道明確且強勁，但考量下游接單競爭力，兼顧各產業不同特性及營運狀況，決定採溫和、穩健調整，除鋼板、棒線維持平盤外，其餘鋼品適度微漲，包括熱軋、冷軋等五大品項調漲每公噸300至490元。

中鋼指出，國際貨幣基金（IMF）最新預測今全球經濟成長率為3.5%，較去年10月估值略低0.2%，景氣擴張力道稍有放緩，主因美中貿易紛爭、英國脫歐等國際政經事件增添不確定風險。

惟歐美整體景氣維持成長，美國聯準會（Fed）升息循環漸進尾聲，有利東南亞等新興市場金融穩定；中國大陸成長雖趨緩，但政府除持續降準釋放資金，同時力推大規模減稅降費，經濟可望維穩。

在此同時，土耳其和俄羅斯等國隨幣值回升及鋼廠維修減產，低價鋼品擾市情況已不復見，美國各大鋼廠、歐洲ArcelorMittal及中國寶武鞍鋼等相繼在2019新年後調漲價格以提振市況，國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高每公噸50美元以上，加上國際煤鐵原料受季節因素與巴西礦難事故影響導致原料價格居高不下，進一步推升鋼價上漲。

至於日本內需穩健，高爐狀況頻仍致供需吃緊，出口量縮價揚；韓國鋼廠為反映成本及受進口價格拉漲帶動，亦積極推升其內外銷報價；中國大陸金三銀四的傳統旺季將至，配合基建、家電／汽車等相關刺激消費政策陸續出台，將有效帶動用鋼需求。

另美國政府正式宣告延後對中國2,000億美元商品提高關稅，兩強衝突最壞時機已過，和解曙光漸露，全球企業信心有望逐步恢復，投資消費重返正軌，隨旺季補庫存需求釋出，預期第2季鋼價上漲動能延續，全球鋼市將持續盤旋向上。

而台灣市場方面，隨國內公共工程陸續開工及新屋建案釋出，輔以台商回流設廠，建築用鋼相關需求將逐季成長；隨著美中貿易戰緩解，台灣鋼鐵下游在全球供應鏈中扮演關鍵角色，第2季工具機、馬達等行業之外貿訂單需求料將重現，有助市場買氣活絡及需求復甦。

中鋼強調，雖然當前中鋼各項原料成本進一步上升，且第2季國際鋼價上漲力道明確且強勁，惟考量下游接單競爭力，兼顧各產業不同特性及營運狀況，經審慎與專業評估後，決定第二季盤價採溫和、穩健調整，除鋼板、棒線維持平盤外，其餘鋼品適度微漲。

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