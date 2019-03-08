春遊商機 航空衝業績

2019-03-08 14:45 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ╱台北報導



華航推出多條航線優惠促銷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

華航（2610）全力衝銷售，針對春假假期，推出第一波「初春輕旅行」；長榮航（2618）也正在研擬初春的優惠行程，預計在下周推出。

華航集團機隊達111架是台灣飛航班次最多、規模最大的航空公司，也是天合聯盟19個成員之一。

透過天合聯盟綿密的航網，每天提供超過1.45萬個航班，往返全球175個國家、1,150 個航點，在擺脫罷工影響後，華航瞄準國人愛出國旅遊的商機，搶攻銷售推出「初春輕旅行」促銷限量登場。

華航表示，自3月8日起推出「初春輕旅行」官網限時超值優惠，台北直飛美國單程最低台幣1.12萬元起（含稅），澳洲單程最低台幣9,718元起（含稅），東南亞多條熱門航線下殺65折。

華航「初春輕旅行」活動共為期5天，獨家推出多條航線促銷，精選臺北－曼谷、臺北－新加坡、臺北－峇里島等熱門區域航線單程含稅價四千元起，長程航線優惠更超值，紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及夏威夷等美國航點單程含稅價最低台幣1.12萬元起，澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨及紐西蘭等航點單程最低更下殺至9,718元起。

華航全面搶攻商機，航線調整外，也推出各項拉高載客率的策略，全面改善營運，增加飛機利用率、拉高載客率、降低油價影響，讓毛利率拉升，策略調整全面突圍。