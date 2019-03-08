親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

春遊商機 航空衝業績

2019-03-08 14:45聯合晚報 記者黃淑惠╱台北報導

華航推出多條航線優惠促銷。 圖／聯合報系資料照片
華航推出多條航線優惠促銷。 圖／聯合報系資料照片
分享

華航（2610）全力衝銷售，針對春假假期，推出第一波「初春輕旅行」；長榮航（2618）也正在研擬初春的優惠行程，預計在下周推出。

華航集團機隊達111架是台灣飛航班次最多、規模最大的航空公司，也是天合聯盟19個成員之一。

透過天合聯盟綿密的航網，每天提供超過1.45萬個航班，往返全球175個國家、1,150 個航點，在擺脫罷工影響後，華航瞄準國人愛出國旅遊的商機，搶攻銷售推出「初春輕旅行」促銷限量登場。

華航表示，自3月8日起推出「初春輕旅行」官網限時超值優惠，台北直飛美國單程最低台幣1.12萬元起（含稅），澳洲單程最低台幣9,718元起（含稅），東南亞多條熱門航線下殺65折。

華航「初春輕旅行」活動共為期5天，獨家推出多條航線促銷，精選臺北－曼谷、臺北－新加坡、臺北－峇里島等熱門區域航線單程含稅價四千元起，長程航線優惠更超值，紐約、洛杉磯、安大略、舊金山及夏威夷等美國航點單程含稅價最低台幣1.12萬元起，澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨及紐西蘭等航點單程最低更下殺至9,718元起。

華航全面搶攻商機，航線調整外，也推出各項拉高載客率的策略，全面改善營運，增加飛機利用率、拉高載客率、降低油價影響，讓毛利率拉升，策略調整全面突圍。

華航航線
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

中鋼2Q內銷盤價 溫和微調

2019-03-08 15:11

熟女經濟正夯 電商業績看增10%

2019-03-08 14:46

鼎炫-KY 2月營收月減39%

2019-03-08 14:45

和大度小月 3月起逐步走高

2019-03-08 14:45

和大2月營收受春節影響 年減17.84％

2019-03-08 09:21

兆豐金 前二月EPS 0.37元

2019-03-08 00:32

豐興配息4元 20年新高

2019-03-08 00:13

2月營收／東陽-19％ 智伸科+0.3％

2019-03-08 00:13

中鋼盤價向上 燁輝吃補

2019-03-08 00:13

廣越2月營收 跳增155％

2019-03-08 00:13

台塑四寶 Q1獲利將不減反增

2019-03-08 00:13

鼎炫2月營收減少39％ Q1審慎樂觀

2019-03-08 00:13

掛牌首日大漲117％ 元翎今年EPS衝3.5元新高

2019-03-08 00:13

前二月EPS 群益證0.2元

2019-03-08 00:13

4.5元 王品超大方配息

2019-03-08 00:13

淡季旺！ 廣越2月營收創同期新高

2019-03-07 14:34

集團樂觀第2季 台塑衝破半年線

2019-03-07 14:34
看更多

熱門文章

生技業整併潮！中天旗下合一宣布合併泉盛

2019-03-07 17:26

蘋果公布新供應商名單 和碩是大贏家

2019-03-08 09:02

營收動能向上股 搶鏡

2019-03-08 00:19

新擠進蘋果200大供應鏈 法人對和碩等四家評價中立

2019-03-08 11:57

低基期生技股 資金轉進

2019-03-08 00:19

就市論勢／高殖利率族群 優選

2019-03-08 00:16

橘子 去年大賺一股本

2019-03-08 00:15

2月營收／旺宏-20％ 貿易戰衝擊大

2019-03-08 00:13

記憶體2月營收下滑 旺宏月減20.1%、華邦電月減15.5%

2019-03-07 17:43

台積電2月營收608.89億年減5.8% 2015年12月以來新低

2019-03-08 13:44

豐興配息4元 20年新高

2019-03-08 00:13

兆豐金 前二月EPS 0.37元

2019-03-08 00:32

仲琦2月營收 大增74％

2019-03-08 00:13

智邦2月營收衰退25％ 全年仍看旺

2019-03-08 00:13

2月營收／燿華-39％ 台郡-55％

2019-03-08 00:13

台塑四寶 Q1獲利將不減反增

2019-03-08 00:13

掛牌首日大漲117％ 元翎今年EPS衝3.5元新高

2019-03-08 00:13

達方配息3.5元 殖利率7.2％

2019-03-08 00:13

《天堂M》助威！橘子去年EPS大賺10.31元

2019-03-07 18:26

2月營收／奇力新-30％ 禾伸堂-28％

2019-03-08 00:13

市場觀望美中貿易談判結果 全球股市及台股進入修正

2019-03-08 09:19

蘋果台系200大供應商 臻鼎、TPK逆勢揚

2019-03-08 10:34

中鋼盤價向上 燁輝吃補

2019-03-08 00:13

達方去年EPS 5.43元 配發現金股利3.5元

2019-03-07 17:29

2月營收／TPK-40％ 本季不樂觀

2019-03-08 00:13

vivo推新機 聯發科受惠

2019-03-08 00:13

陸股開盤重挫 台股盤中跌逾百點

2019-03-08 10:42

今日台股盤前重點掃描

2019-03-08 07:27

南茂股息1.2元 配發率87％

2019-03-08 00:13

廣越2月營收 跳增155％

2019-03-08 00:13

GIS-KY帶量走揚 早盤股價大漲逾4％

2019-03-08 10:59

說到做到！尚凡「PTT法說會」成局 加碼逾5,000元禮品

2019-03-08 10:05

中鋼Q2盤價開出 五品項最高調漲490元

2019-03-08 15:08

美股持續疲軟 台股下跌69點收10,241

2019-03-08 13:46

4.5元 王品超大方配息

2019-03-08 00:13

群光去年EPS 5.22元 現金股利3.8元

2019-03-08 00:13

美科技股重挫 拖累台積電市值跌破6兆

2019-03-08 11:37

油價觸底反彈 塑化報價回升

2019-03-08 09:52

國巨2月營收31.01億元 月減35%

2019-03-08 15:50

華擎 擬配發4元現金股利

2019-03-07 19:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top