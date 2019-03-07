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廣隆2月營收5.18億元 月減30.3%、年增4.6%

2019-03-07 19:01經濟日報 記者張義宮╱即時報導

鉛酸電池大廠廣隆（1537）2月營收5.18億元，月減30.3%，年增4.6%，主要係因台灣及越南皆因農曆新年工作天數少，雖然第1季為UPS電池銷售淡季，但1至2月累計營收仍較上一年度小幅增加。

廣隆表示，為擴大越南廠鉛酸電池產能布局，今年規劃投入500至700萬美元，興建越南第11座工廠，預定第3季動工，最快2020下半年完工，預估越南廠電池總產能可再增加約一成，因應外銷及越南內銷日系機車廠的訂單需求。

廣隆指出，在越南的企業都會面臨春節之後員工流失的問題，對廣隆來說，員工穩定性素來很高，但難免有離職再招工的需求，預計在本月底之前將可補足員工，讓產能恢復正常。

廣隆表示，去年第4季起，每月出貨給日系客戶的機車用啟停電池每月的數量達10萬顆，供應三款機車使用，預計至今年底將可增加至每月出貨量上看15萬顆，有助業績成長的動能，在受惠今年總產能可以增加開出預計一成，足以因應外銷及內銷越南市場的成長。

去年廣隆營收84.9億元，年增9.2%；前三季每股純益9.61元，優於2017年的8.14元。法人認為，受惠產能增加，營運規模持續擴大，廣隆去年可望連續三年賺逾一個股本。以中小型UPS密閉式鉛酸蓄電池為主要產品的廣隆，產品亦往大型化產品發展。

廣隆越南
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