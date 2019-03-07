鈺齊2月營收年減16.1% 將是上半年產銷最低點

2019-03-07 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



戶外功能鞋製造大廠鈺齊（9802）今（7）日公布2月合併營收5.60億元、年減16.1%，主要因為傳統年節工作天數較少，以及出口船期安排遞延所致，鈺齊認為，2月將是今年上半年生產出貨的最低點。

鈺齊累計前二月合併營收17.93億元，較去年同期成長13.3%。

鈺齊表示，3、4月雖為季節交替的出貨淡季，但整體接單生產能力已較歷年同期增長，在確認訂單及產能稼動率維持高峰運作下，可望延續去年下半年營運節奏，今年首季營運表現將審慎樂觀看待。

而在集團產能持穩擴增有成、新線生產效能逐漸提升，以及接單持續暢旺下，第2季增長力道將可更為顯著。

鈺齊去年合併營收100.70億元，歸屬母公司稅後淨利7.43億元，每股稅後純益5.10元；其中，股東權益65.37億元，創下公司成立以來的歷史新高，每股淨值44元，股東權益報酬率（ROE）近三年皆達10%以上。

鈺齊表示，集團已連續多年採行擴增產能計畫，在經營團隊全力提升營運績效下，包括廠區產能調配、加強員工學習曲線精進，以及成本費用控管能力等成果，均順利展現在獲利能力與股東權益上，是去年持續改寫歷史新高的重要原因。

尤其，集團在越南及柬埔寨的布局，可充分發揮多元接單與產區彈性調配等競爭優勢。在全球運動休閒風氣，帶動消費者對戶外功能鞋款及都會休閒鞋款需求增加趨勢不變下，有助與國際知名品牌客戶建立長期穩固的合作關係。