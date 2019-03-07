Patagonia訂單旺 廣越2月營收年增翻倍

2019-03-07 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



廣越（4438）公告2月份合併營收6.09億元創同期新高，並較去年同期成長155.67%，累計1-2月較去年同期成長118.14%， 呈現淡季不淡。廣越表示，今年跳脫傳統淡季，除了併購效益浮現外，亦反應主力客戶Patagonia下單暢旺，該客戶今年亦可望擠身成為廣越第一大客戶。

廣越自2017年8月以來已經連續19個月創下各該月營收同期新高紀錄。法人表示，儘管中美貿易戰已影響全球多數經濟體超過半年，但廣越明顯受惠。預估廣越今年業績在主力客戶Patagonia、Adidas、Nike及UA的暢旺訂單推動下，將具大幅增長動能。

廣越表示，今年ASP平均單價持續穩步調漲，加上越南隆安新廠及旗艦前江廠新產線的生產效率漸趨穩定等因素，以及新的獨家生產技術及自動化設備持續加強，使得毛利率及淨利率皆可望穩步成長，前幾大主力客戶亦已要求明年再度擴大產線的擴充速度。

廣越表示，首季向來是羽絨服暨戶外休閒服飾傳統淡季，但今年營收未見頹勢且持續成長，主要是因廣越主力客戶Patagonia德國戶外展甫得獎首選、十年磨一劍的2019年Patagonia全球主打款Micro Puff、及前一代暢銷款Nano Puff系列熱銷，1月及2月皆貢獻超過一半以上的成長。加上年輕人心中的新潮牌The North Face第四代暖魔球商品持續熱銷、還有運動服飾潮流品牌Adidas及Nike新裝帶動、及新客戶UA及Mammut產品挹注，是2月業績再創新高的主因。