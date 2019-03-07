亞聚前二月營收年增逾三成 3月起鞋材旺季看漲

2019-03-07 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



亞聚（1308）今（7）日公布今年前二月營收10.97億元，比去年同期大幅成長31.3%，表現突出。由於接下來進入鞋材旺季，EVA （乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂）需求增加，亞聚後勢持續看漲。

亞聚今天公布2月營收4.77億元，雖然比元月滑落23%，創下近一年新低，不過主要是受到2月農曆年長假，工作天數較少的影響，EVA市況實際上表現不錯，亞聚2月營收年增率高達20.2%。

由於3月起進入鞋材旺季，加上大陸下游加工廠商元宵節過後陸續復工、訂單回籠，亞聚本月起營收可望重啟攻勢。