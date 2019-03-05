人大登場 中概內需股金麗-KY、麗嬰房抗跌

2019-03-05 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



中國大陸全國人大登場，中概內需股今（5）日在盤面表現相對有撐，包括金麗-KY（8429）、麗嬰房、淘帝-KY股價維持小紅格局。

大陸總理李克強設定2019年經濟成長預期目標為6%~6.5%，顯示今年可能再較去年下滑。不過，法人認為，中國消息面最差的時間點已過， 恐懼心裡已逐漸過去。

金麗-KY表示，2018年中國人均衣著消費支出由2017年的1,238元提升至1,289元，從中國國家統計局數字看來，中國服飾產業仍隨著整體人均所得提高而穩步發展，消費者也更傾向設計新穎、兼具高性價比、品質特性商品。

金麗-KY表示，隨著消費者結構改變、國際品牌進駐中國市場，促使中國休閒服飾品牌引爆新一輪結構性汰弱留強，集團近年持續採取「品牌+代工」並進策略，一方面針對旗下自有休閒服飾品牌G-Apple、e.t.強化產品創新研發實力、加大廣告投放力道，同步加強提供適宜的門市結構優化方案，加速旗下品牌升級腳步。

淘帝-KY表示，2018年中國出生人口數保持1,523萬人水準，支撐中國童裝需求仍保持穩定成長表現。

隨著人均所得提升、政府鬆綁生育政策刺激下，集團看好中國童裝市場規模仍將有雙位數成長表現。

目前對首季營運審慎樂觀，將持續採取銷售通路結構擴張、產品與門市形象創新、以及因應快時尚需求崛起，進行彈性創新改款。