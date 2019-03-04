蘇澳廠停工衝擊 東鹼去年獲利創近八年新低

2019-03-04 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



東鹼（1708）今（4）日公布去年財報，全年歸屬母公司業主稅後純益3.51億元，年減28.4%，換算每股稅後純益僅1.74元，創下近八年以上新低。

東鹼的蘇澳硫酸鉀廠，去年底因為鹽酸氣、粉塵違反空氣污染防治法遭宜蘭縣政府開罰、並勒令停工，造成去年第4季營收大減，比第3季大幅縮水33.4%。今天公布的去年第4季獲利僅5,194萬元，更是比第3季腰斬，成為拖累全年獲利衰退的主因。

不過環保署日前已撤銷東鹼蘇澳廠的停工處分，接下來正等待宜蘭縣政府解除禁令，即可以逐漸復工，有助公司今年營運回復正軌。