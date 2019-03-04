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連假影響 2月車市大衰退

2019-03-04 14:08經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

連假影響，2月車市掛牌19,640台，年減27.2%，除了馬自達外，所有車廠幾乎全面衰退。和泰車5,611台仍居龍頭，但也年減18.7%，主要是RAV4與Altis面臨改款，舊款車已全面出清影響銷售。

2月掛牌數中，第二名仍為中華三菱、第三為裕隆日產，但賓士1,469台又進入市占第四名，豪華車展現強勁的買氣，是2月車市最突出的亮點。

車市和泰車

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