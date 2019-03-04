連假影響 2月車市大衰退

2019-03-04 14:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



連假影響，2月車市掛牌19,640台，年減27.2%，除了馬自達外，所有車廠幾乎全面衰退。和泰車5,611台仍居龍頭，但也年減18.7%，主要是RAV4與Altis面臨改款，舊款車已全面出清影響銷售。

2月掛牌數中，第二名仍為中華三菱、第三為裕隆日產，但賓士1,469台又進入市占第四名，豪華車展現強勁的買氣，是2月車市最突出的亮點。