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聲寶新品強調省更多用更久 搶攻夏季家電佔有率

2019-02-27 09:50經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠聲寶2019年夏季新商品舉行發表會，致力提供消費者多樣產品選擇，並因應台灣環境氣候量身訂做適合的產品，響應政府節能環保政策產品多數符合政府標準，強調用「聲寶商品省更多且用更久」，全力打開夏季家電市場佔有率，要比去年進一步成長。

聲寶指出，本年度空調產品除原有冷媒R410外，特別開發全新聲寶變頻空調採用R32環保新冷媒，尊重消費者對產品的多元選擇；且空調搭配DC循環扇或DC節能風扇冷房快速更節能，全新推出高節能、靚外型DC節能扇。

此外，聲寶全營養調理機高速攪打強勁萃取，隨行杯果汁機讓新鮮果汁健康隨行；強效ＵＶ捕蚊燈特別推出攜帶型，輕巧收納且攜帶方便，全面預防登革熱的侵襲，全力進軍夏季家電的到來商機。

聲寶表示，今年智慧空調商品重點，特別開發全新上市聲寶變頻空調採用R32環保新冷媒，全系列一級能效，讓消費者除原有冷媒R410的產品外，能依自身需求有更多不同功能及種類的空調商品選擇。

聲寶空調不同坪數選擇齊全，從分離式、窗型、吊隱式、移動式、商用空調等，還有中央控制系統控制一對多房輕鬆管理，機種、規格種類一應俱全，可依家庭裝潢自由搭配。

在空調變頻分離式系列，全機種取得CSPF高標準一級能效，配合2019年政府節能補助汰舊換新，每台均可申請補助最高3000元。

聲寶強調，智慧空調採用專利PICO PURE通過SGS、日本機構測試多項認證，可分解ＰＭ2.5中有害物質，可除菌、防霉、脫臭、抗過敏；搭配聲寶智慧節電APP，讓你看見用電，週月年隨時掌控用電量省電自己來，還可隨時開關機、調整溫度及檢視異常狀況；專為台灣氣候設計，免費全機強化防鏽，讓聲寶空調陪你耐用更久。

因應冷氣早販期的商機，空調好禮迎春五選一，即日起到4月30日止買聲寶全系列變頻空調，將有DC節能扇、智慧通訊Wi-Fi模組、智能養生燉煮壺、掛燙兩用蒸氣熨斗或日本MIYAWO陶土鍋好禮相送。

2019全新上市聲寶變頻空調採用R32環保新冷媒，提供消費者更多選擇，發表會由聲...
2019全新上市聲寶變頻空調採用R32環保新冷媒，提供消費者更多選擇，發表會由聲寶董事長陳盛沺(中)、營銷總經理陳世昌(左)主持。(圖：聲寶提供)
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