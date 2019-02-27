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京城銀看台股 審慎樂觀

2019-02-27 03:17經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

京城銀法說會，由董事長戴誠志主持。 記者夏淑賢/攝影
京城銀法說會，由董事長戴誠志主持。 記者夏淑賢/攝影
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京城銀儘管去年遭逢華映重整逆襲，但突破現金股息配發限制天花板的腳步不變，預定明年可達標，後年起股東就可拿到每股超過1.5元現金股息，京城銀董事長戴誠志對今年台股審慎樂觀，因為2020總統大選在即，預期今年台股「上萬點的天數會比低於萬點要長」。

京城銀行昨（26）日舉行2018年度法說會，去年底由於放款大同集團的華映聲請重整，綠能提紓困，使京城銀去年底一次提足華映放款呆帳，獲利倒退，2018稅後純益28.78億元，每股稅後純益（EPS）2.51元，比前一年減近五成，稅前股東權益報酬率（ROE）掉到9.9%，稅前資產報酬率（ROA）1.29%，雙雙比前一年近腰斬，並創2009年金融海嘯後新低。

戴誠志說，董事會經過討論決定維持股息穩定，不因獲利衰退而減少，多年來因法定盈餘公積未達資本額，一直受限只能最多配發1.5元股息，去年獲利雖衰退，但不影響突破股息1.5元上限的速度，預計明年就可滿足法定盈餘公積超過資本額的要求，後年股東會就可通過發放每股超過1.5元現金股息。

京城銀至去年底法定盈餘公積為95.55億元，距資本額115億元只差不到20億元，今年預估盈餘入帳後，2019年法定盈餘公積極可超越115億元，不再受法規限制，屆時帳上逾百億元未分配盈餘，就可用來挹注股息配發。

去年京城銀除因企金呆帳吃掉超過16億元獲利，投資操作上也遭遇逆風，包括海外債評價損失3,300萬美元，以及台股部位實現損失5億元。

今年市場變數仍多，京城銀審慎應對，戴誠志說，之前因美國連續升息，墊高美元成本，導致投資海外債利差縮小，但預期美元利率未來將走向平緩，而台灣央行預期也將持續凍結利率，台股則因總統大選預期行情不會太差。

京城銀行股息台股
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