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獲農林近一成股權 三陽老董：僅要求財務長由三陽派任

2019-02-26 17:04經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

三陽取得農林9.9%的股權，成為單一最大股東，許多人問三陽董事長吳清源支持哪一方？吳清源表示，如果雙方能有共識當然是最好的事，但是雙方還在談。他希望如果能有共識，共同為公司的未來努力將是最好的事。

多年前吳清源大量買進三陽股票，在市場上拚戰，終於拿下三陽的經營權。如今他握有農林關鍵的持股，成了兩方極力拉攏的對象。今昔易位，吳清源心情也大不同，但有了過去的經驗，吳清源說，大家一起來把事情做好才是更重要的事。

吳清源在公司與市場派之間努力折衝，他說，目前是採取共治的方式，大家共同為公司的未來努力，三陽雖然是農林的最大單一股東，他只要求未來財務長要為三陽派任，確保公司的錢沒有亂花就好。

吳清源對農林其實已經有相當明確的期待，例如農林在屏東茶園規模，一年大約可以產出1,500噸到2,000噸，光是這部分的營運就可以確保農林整個公司的獲利，更不用說農林還在北部、中部多處都還有很大面積的土地可以進一步開發，而且也已經有很多人找上他，要跟農林買茶葉。另外像是持續發展茶葉，栽種咖啡豆或是可可這類高經濟價值的作物也都是農林可以投入的。

吳清源表示，維大力也取得農林2%多的股權，目的應該是為了農林的茶葉。.

目前台灣的茶葉遠遠不足以供應台灣需求，還有大量來自越南的茶葉，但台灣的茶葉在品質與農藥管理上當然是比較好的，如果農林的茶葉可以大量供應給維大力，維大力以全茶葉來自台灣本地為號召，也是雙方都能互蒙其利的事。

至於原本有投資農林的寶佳，在三陽取得農林9.9%的股權之後，因為三陽希望農林的土地大量栽培對台灣民生有利的農產品，而不種電之後，已經退出農林持股。

吳清源對農林的期許自然是希望能夠賺錢，而且在未來糧食會愈來愈缺乏的趨勢下，栽種自然健康的作物，讓台灣人生活的更好這是不二的選擇。

農林三陽股東
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