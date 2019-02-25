中租控股元月EPS 0.89元 歷年同期新高

2019-02-25 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



中租控股（5871）自結1月單月自結合併稅後純益為新台幣11.5億元，創歷年來元月新高，較去年同月成長21%，每股稅後純益（EPS）為0.89元。

中租控股指出，營收及經營效能提升使獲利持續成長，布局2019年，中租控股將持續擴充市場深度與廣度，落實產品多元、跨國複製與在地發展，同時也運用數位科技開發新產品，優化營運效率，並擬於中國大陸及東協市場增設據點。