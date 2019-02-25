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慧洋去年獲利18.09億元 成長近二成

2019-02-25 18:32經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

散裝航運業者慧洋-KY（2637）公布2018年財報，稅後純益18.09億元，較前年增長19.49%。展望2019年，慧洋-KY強調，第1季雖受到中國大陸春節淡季與巴西礦場崩塌影響市場信心，但第2季起穀物旺季可望推升運價回穩，以及整體新造船投資速度減緩，加上環保法規實施在即可望加速舊船拆解，維持「審慎樂觀」看法。

散裝航運業擺脫前兩年的營運谷底，去年迎來景氣春燕，慧洋全年繳出合併營收130.68億元，年增18.38%，稅後純益18.09億元，年增19.49%，若以功能性貨幣美元計算，年增率高達336.99%，每股純益（EPS）為2.92元。

去年慧洋總計交付八艘新船，毛利率近五成，全年總計49艘船舶換約，換約租金調漲約兩成，帶動營業利益自2017年的17%提升至26.59%。預計今年將交付五艘新船，並有57艘船舶將進行換約。

慧洋指出，未來新造船出廠皆有裝備符合環保法規的壓艙水處理系統，且也有部分新造船已和廠商進行技術合作，裝設脫硫設備，預期有助於集團營運再升級。

對於整體散裝航運市場的前景，慧洋指出，去年新造船交船數為近年來的低點，過去供過於求的散裝運力逐漸調整均衡，航運市場持續保持穩定，而2019年底將實施的壓艙水管理系統公約及2020年的硫排放限制，預計將可加速舊船拆解，散裝運力可望進一步調整。

受巴西淡水河谷水壩潰堤影響，波羅的海綜合指數（BDI）從年初的1,300點跌至近期的600多點。慧洋認為，此事件影響整體市場信心不足，使得散裝航運業第1季淡季更淡，然而自3月起大陸鋼廠開工後回補礦產需求，加上中國對美採購大豆以及南美的穀物運送需求，預期第2季起運價將有所回溫，全年營運仍可維持穩健成長趨勢。

慧洋造船
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