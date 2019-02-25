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無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

留縣升學強心針 屏東高中約13人可上台大

2019-02-25 16:36聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

響應「拒絕放榜新聞」，國立屏東高中不再主動發布高分相關統計資料，校長陳國祥表示，學校去年有9位學生上台大，今年學測成績可達上台大標準的學生約有13人，還有多位學生努力爭取好表現，努力的歷程更值得分享，以鼓勵學生留縣升學。

打從國小六年級就學打網球的王昱文，當年學網球是為了唸國中體育班，後來也以運動績優進入屏中就讀，不過他並沒有因此荒廢學業，這次學測他考出國英數自4科55級分，希望未來朝台大獸醫邁進，至於網球，他說自己還是會繼續打下去，未來還準備成為網球教練授課賺外快。

來自小琉球的洪志豪，求學三年都一直住宿，每周才能回家一趟，這次4科考出52級分，今天一早放榜後雖然還沒有時間和家人分享喜悅，但他希望自己有機會能填上成大電機系，朝自己的夢想一步步邁進。

還有來自低收入戶的涂棋鈞當初國中會考成績只有5B，但這次學測成績他以國英數社考出46級分，三年來大有進步，不過他自己還在評估指考，希望未來能有更好表現。

另一位學生張耿綸則是在學測成績未放榜前，即以在校成績及雅思英文檢定，順利申請到澳洲昆士蘭大學資訊科技系，昆士蘭大學排名全世界前50大，他說他覺得北半球國家日趨保守，才決定選擇南半球的學校，雖然學費不便宜，但他還是希望有機會一試。

國立屏東高中校長陳國祥（中）以多位學生努力爭取表現，鼓勵留縣升學。記者翁禎霞／攝...
國立屏東高中校長陳國祥（中）以多位學生努力爭取表現，鼓勵留縣升學。記者翁禎霞／攝影
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學測放榜台大
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