留縣升學強心針 屏東高中約13人可上台大

2019-02-25 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



響應「拒絕放榜新聞」，國立屏東高中不再主動發布高分相關統計資料，校長陳國祥表示，學校去年有9位學生上台大，今年學測成績可達上台大標準的學生約有13人，還有多位學生努力爭取好表現，努力的歷程更值得分享，以鼓勵學生留縣升學。

打從國小六年級就學打網球的王昱文，當年學網球是為了唸國中體育班，後來也以運動績優進入屏中就讀，不過他並沒有因此荒廢學業，這次學測他考出國英數自4科55級分，希望未來朝台大獸醫邁進，至於網球，他說自己還是會繼續打下去，未來還準備成為網球教練授課賺外快。

來自小琉球的洪志豪，求學三年都一直住宿，每周才能回家一趟，這次4科考出52級分，今天一早放榜後雖然還沒有時間和家人分享喜悅，但他希望自己有機會能填上成大電機系，朝自己的夢想一步步邁進。

還有來自低收入戶的涂棋鈞當初國中會考成績只有5B，但這次學測成績他以國英數社考出46級分，三年來大有進步，不過他自己還在評估指考，希望未來能有更好表現。