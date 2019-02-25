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無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

中鋼1月稅前淨利21.6億元 月增7%

2019-02-25 15:40經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼（2002）自行結算2019年1月合併營業收入為360.7億元，合併營業利益23.5億元，自行結算合併稅前淨利21.6億元，月增9%、年減7%。

中鋼
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