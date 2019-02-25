小7複合店再進化 全球首家開賣達美樂現烤披薩

2019-02-25 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



7-ELEVEN複合店再進化，今(25)日位在台北信義區的「7-ELEVEN X達美樂複合店」全新亮相，聯手晶華酒店集團旗下的「達美樂」披薩，不僅是7-ELEVEN首度與集團外品牌複合展店，也是全球第一家達美樂與超商結合的全新店型。

國內現烤披薩市場規模約80億元，近年以10%速度逐年成長，快速製作、新鮮現烤、價格合理是消費者最關注的三項味蕾指標。「7-ELEVEN X達美樂複合店」歷經近一年的籌備規劃，設計出6款最受消費者青睞的披薩，與轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食，是達美樂針對7-ELEVEN全新複合店開發的新菜單，價格在59元至218元。

「7-ELEVEN X達美樂複合店」最厲害的絕活就是「3分鐘新鮮現做」，為了讓專業披薩廚房能擠身僅有5坪大的空間，7-ELEVEN與達美樂共同打造全球最迷你的手作現烤披薩生產線，消費者點餐後，現場從拍麵、放上新鮮餡料、進烤箱快速烘烤，製作流程與既有達美樂相同，美味絲毫不打折。

不僅如此，消費者從現場點餐到店員現烤現作，「7-ELEVEN X達美樂複合店」另一特色就是現場享用，加上重新規劃設計的用餐情境，備有舒適優雅的座椅休憩專區可即時用餐，民眾在3分鐘就能吃到剛出爐的美味披薩，隨點、現做、速烤、即食四大優勢齊備一室。

7-ELEVEN指出，為滿足消費者需求快速又美味的餐飲需求，首度跨出集團外，與達美樂披薩攜手，結合雙方Know-How推出「7-ELEVEN X達美樂複合店」，讓7-ELEVEN成為首創在超商販售現做披薩的業者，提升午、晚餐即食商機外，推估也能帶動冷藏、碳酸、及茶飲品銷售成長；加上去年在高雄推出的烤雞複合店，顯示7-ELEVEN積極強化門市餐飲結構，擴大速食餐飲商機，

「7-ELEVEN X達美樂複合店」選在台北市信義區忠孝東路及基隆路交叉口的松高門市，看準此門市屬於商業、文教、辦公混合型商圈，擁有許多的年輕學生及上班族群，單日一天來客數更可突破1500人，消費需求龐大，加上門市營業面積多達85坪、格局完整，更備有舒適的座椅休憩專區可即時用餐。

7-ELEVEN去年發揮集團綜效，陸續推出K.Seren、BEINGfit、21-TOGO、博客來、烘焙坊、糖果屋、生啤酒、精品咖啡與智販機等創新業態複合模組，「7-ELEVEN X達美樂複合店」成為第十種複合型態。自去年5月推出首間複合店型，7-ELEVEN發現複合店的平均來客數與業績較一般門市成長1至2成。顯示多元型態，賦予門市更多樣貌及服務，可有效吸引來客及提升業績。

達美樂在全球有超過15,000家分店，台灣共有153店，是目前全球營業額最高的披薩連鎖通路。近年來為增加消費者更豐富的消費體驗，達美樂除了販賣披薩之外，另外還推出炸雞產品，顧客可隨個人喜好自由混搭，在價錢與配料方面有更多樣化的選擇。

7-ELEVENX達美樂複合店，將店型設計成達美樂全新的「劇場式」門市，採用開放式廚房、披薩職人現做、開闊的用餐區、大螢幕電視及自助點餐等元素，讓消費者可一目了然看見現烤現作的流程，猶如欣賞一場秀，更容易吸引民眾進店消費。

達美樂也針對7-ELEVEN客群喜好、並考量商圈及消費習慣，以個人小尺寸(6吋)及雙人共享(9吋)披薩為主，推出美式夏威夷、蜜汁珍豬、日式壽喜燒牛肉、龍蝦沙拉、壽喜牛龍蝦海陸雙享，以及蜜汁豬龍蝦海陸雙享等6種口味，加上雞腿配餐，有多達40種的搭配選擇，現場還有汽水機，共有可樂、雪碧、檸檬紅茶3種飲品，搭配披薩組合價現折10元。