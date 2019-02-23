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只願低接不想追價 北市這類住宅出現僵屍價

2019-02-23 09:54經濟日報 記者游智文╱即時報導

房仲統計北市中高總價住宅價量變化，交易量連續兩年成長，但成長幅度趨緩，平均成交單價則連續三年維持在84萬元，幾乎沒動。

房仲業者分析，數據顯示，高資產、換屋族群已逐漸返回市場，不過，他們看待房價仍保守，只願低接，不願追價，房價因此維持在2016年谷底行情，雖沒下跌，也漲不上去。

永慶房產集團根據內政部實價資料統計北市總價4,000萬以上住宅，近三年價量變化，交易量部分，從2016年的1429件，2017年上升到1737件，增幅逾兩成，2018年交易量仍持續回升，但僅小增不到30件至1761件。

平均成交單價方面，2016年平均單價跌落至每坪84.4萬元，2017年略下滑至84萬元，2018年微漲0.4%至每坪84.2萬元，房價呈現持平盤整的局面。

進一步分析2018年台北市中高總價住宅交易熱區，大安區占比15.2%位居第一，其次是中山區占比14%，內湖區則以12.4%排名第三，三區交易量已占全台北市超過四成。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，2016年房地合一上路，短期投資客退出市場，長期置產客觀望，中高總價市場買氣急凍，全年只剩1400多件，平均一個月全市只能成交100多件。

稍後央行大幅鬆綁信用管制，除了7000萬以上豪宅維持最高貸款成數6成外，其餘全部解除，讓4000萬以上中高總價產品開始有買氣探詢，2017年交易量明顯回升，買氣並延續至2018年。

不過，2018下半年受到國際政經情勢、國內選舉影響，房市買氣短暫觀望，房市呈小幅成長，復甦力道已不若前一年強勁。

謝志傑表示，去年11月底九合一選舉結束，大選干擾解除後，民眾購屋步調轉趨積極，選前遞延、觀望的買氣回籠，回復房市正常供需狀況，根據永慶房仲網統計，台北市4000萬以上中高總價住宅潛在買氣也有增溫的跡象，點擊量與留言量都較選前增加5%左右，顯示選後民眾購屋信心回升，若價格認知取得共識，交易量可望擴大。

謝志傑說，雖然台北市中高中總價住宅交易量增，但2018年已出現增幅收斂的跡象，顯示目前市況僅是小幅回升，民眾仍對房價下修有期待，房價沒有上漲空間，有意售屋的屋主仍宜適度讓價，價格合理，才有較大成交機會。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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資料來源／永慶房產集團
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