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學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

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卜蜂、福壽 擴大蛋雞佈局

2019-02-19 12:35經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

天氣變多化端，不只人受不了，蛋雞也受不了，最近雞蛋產量大減，近期價格較去年同期增加近三成，國內業者說，其實這也反應蛋農的辛苦，然而隨著國內蛋雞飼養改變，國內的福壽（1219）卜蜂（1215）今年都還有蛋雞佈局擴充計畫。

蛋農飼養業者也指出，去年以來蛋農真的損失很慘，看起來蛋價是漲幅三成，然而，還不足以彌補去年損失，現在的漲價也只是反應市場上合理的價格及需求。推估缺蛋情況，要等到天氣好轉才會改善。

看好蛋品市場商機，包括卜蜂、福壽及大成都有蛋雞佈局，現在蛋的銷售對於三家業者來說，占營收比都還相當低，以供應量最大的卜蜂也僅占2、3%，考量到市場對於蛋品價格接受度提高，大成、卜蜂及福壽都增加蛋雞佈局。

卜蜂轉投資瑞牧蛋品將於2019年第2季興建完成兩個蛋雞新場，推估可增加飼養20萬羽的蛋雞，再加上目前原有產能可達46萬羽；雞蛋洗選加工廠目前已陸續進行興建，新年度洗選產能12萬粒／HR，連同目前原有產能可達18萬粒／HR。至於轉投資瑞福蛋品將於2019年第4季興建完成一個蛋雞場飼養規模16萬羽，產能可達37萬羽。

福壽主打高端的蛋市場，公司採取量少但是單價相對高的放養吃牧草的蛋雞，長期受到固定消費者喜歡，所產的蛋一向供不應求，目前牧草雞目前養殖數量已超過3萬隻，在南投山上放養的蛋雞吃得是牧草，品質一直非常好，今年開始福壽打算擴大佈局，會進軍水濂式蛋雞飼養，詳細的佈局會在今年定案。

卜蜂福壽
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