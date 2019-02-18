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統一、聯華食領軍 食品股走揚

2019-02-18 12:17經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

今年農曆年假期長，再加上天氣偏熱，飲品的銷售逆勢成長，食品股的銷售也都表現不錯，統一（1216）、聯華食（1231）今天領軍食品股向上衝，其餘的食品股包括味全（1201）、大成（1210）等股價漲幅也近1%，食品股指數一度漲幅達1%。

農曆新年假期是休閒食品需求最大量的時間，聯華食旗下產品包括可樂果、元本山、萬歲牌堅果等，受惠於今年年假長，聯華食（1231）業績也跟著看俏，聯華食品1月營收9.13億元，較上月增加15.16%，年增率13.26%，今天盤中一度最高來到39.95元，漲幅2.3%。

食品龍頭廠統一元月營收開出紅盤，受惠於大陸食品事業「統一中控」及台灣超商龍頭「統一超商」兩大金雞母加持，統一1月合併營收達411.44億元，年增7.82%，第一個月就突破400億元關卡，刷新單月歷史新高紀錄，隨著營收走高，今天股價也領軍食品股反彈，盤中最高來到73.7元，漲幅1.37%。

今天味全的股價也表現不錯，主要也是受惠於元月營收比市場預期佳， 1月合併營收新台幣15.83億元，年增率21%，今天股價也來到21.5元，味全指出，主要還是受惠於農曆年節期間兩岸的冷藏飲品銷售很好，台灣市場林鳳營鮮奶、貝納頌現不俗，大陸則有果汁、酸奶等銷售傳喜訊，今天盤中股價最高來到21.5元，漲幅為1.1%。

營收食品股
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