美麗概念股各出其謀 挾新媒體、新品牌、新市場拓新局

2019-02-18 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美麗概念股去年營運表現亮眼，今年各家業者不僅持續拓展分店，也各出其謀以拓新局。麗豐-KY（4137）透過新媒體行銷策略，以收線上、線下品牌雙向傳播效益，有助提振單店業績。羅麗芬-KY（6666）則計畫推出以身體保養為主的新品牌，預計將在第3季前推出。佐登-KY（4190）今年則以搶攻國際訂單、發展產品經銷代理事業為目標。

麗豐-KY近年品牌力不斷提升，公司透過新媒體行銷策略，包括與蒙面小熊的甜蜜王國、小喬體育、荔枝、藍月亮等異業品牌在微博上聯合行銷，同時在實體門店透過精準護膚的體驗式行銷，積極推動線上、線下品牌雙向傳播效益。

麗豐-KY表示，旗下的美容連鎖加盟通路克麗緹娜在全球已布局4,530家，並透過上海「哲美學院」積極強化人才專業技術培訓，加上位於北京的「雅樸麗德醫美診所」，與全球醫療雷射大廠策略合作，提供全方位的美麗服務，積極搶攻中國高速成長美容保養市場需求的大餅。

羅麗芬-KY表示，明星商品芙蓉霜自去年下半年改良並調漲售價後，從銷售成績顯示依然受消費者歡迎，預估芙蓉霜對2019年整體的貢獻度將會持續提高，並帶動營收成長。而旗下品牌除了目前三個以臉部保養為主的「葛林若」、「聖迪妮爾」、「黛昂絲」外，公司也在規畫以身體保養為主的新品牌，在美容保養市場積極朝向多品牌布局。

佐登-KY則計畫從今年開始將積極參與多項國際美容展，參展地區包括越南、大陸、馬來西亞、泰國等地，藉此敲響國際品牌知名度，搶攻國際訂單、大力發展產品經銷代理事業，及持續擴增加盟事業版圖，為集團添增成長動能。