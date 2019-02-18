親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

健保系統上午全台連線異常 健保署：機房更換系統所致

女兒自白「我爸是鋼鐵人」被同學笑 父現身全校轟動

美麗概念股各出其謀 挾新媒體、新品牌、新市場拓新局

2019-02-18 11:40經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

美麗概念股去年營運表現亮眼，今年各家業者不僅持續拓展分店，也各出其謀以拓新局。麗豐-KY（4137）透過新媒體行銷策略，以收線上、線下品牌雙向傳播效益，有助提振單店業績。羅麗芬-KY（6666）則計畫推出以身體保養為主的新品牌，預計將在第3季前推出。佐登-KY（4190）今年則以搶攻國際訂單、發展產品經銷代理事業為目標。

麗豐-KY近年品牌力不斷提升，公司透過新媒體行銷策略，包括與蒙面小熊的甜蜜王國、小喬體育、荔枝、藍月亮等異業品牌在微博上聯合行銷，同時在實體門店透過精準護膚的體驗式行銷，積極推動線上、線下品牌雙向傳播效益。

麗豐-KY表示，旗下的美容連鎖加盟通路克麗緹娜在全球已布局4,530家，並透過上海「哲美學院」積極強化人才專業技術培訓，加上位於北京的「雅樸麗德醫美診所」，與全球醫療雷射大廠策略合作，提供全方位的美麗服務，積極搶攻中國高速成長美容保養市場需求的大餅。

羅麗芬-KY表示，明星商品芙蓉霜自去年下半年改良並調漲售價後，從銷售成績顯示依然受消費者歡迎，預估芙蓉霜對2019年整體的貢獻度將會持續提高，並帶動營收成長。而旗下品牌除了目前三個以臉部保養為主的「葛林若」、「聖迪妮爾」、「黛昂絲」外，公司也在規畫以身體保養為主的新品牌，在美容保養市場積極朝向多品牌布局。

佐登-KY則計畫從今年開始將積極參與多項國際美容展，參展地區包括越南、大陸、馬來西亞、泰國等地，藉此敲響國際品牌知名度，搶攻國際訂單、大力發展產品經銷代理事業，及持續擴增加盟事業版圖，為集團添增成長動能。

麗豐
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

儒鴻、聚陽 接單火熱

2019-02-17 23:02

力鵬急單挹注 營運進補

2019-02-17 23:02

自行車廠 歐美商機燒

2019-02-17 23:02

豐興盤價看漲 多頭續強

2019-02-17 23:02

第一類接觸／鮮活擴產 成長添動能

2019-02-17 23:02

法人觀點／糖價跌 推升鮮活毛利率

2019-02-17 23:01

鮮活董座黃國晃 工匠精神打江山

2019-02-17 23:01

大同 將處分兩筆不動產

2019-02-17 23:00

麗豐、佐登、羅麗芬 績優

2019-02-17 23:00

旭然去年12月營收5,162萬元 歷年新高

2019-01-10 09:09
看更多

熱門文章

鴻海財報佳 外資喊買鴻家軍

2019-02-17 23:56

MWC概念股 三題材發燒

2019-02-17 23:29

低本益比族群 法人愛

2019-02-17 23:06

鴻海 去年每股純益 難保8

2019-02-18 00:33

郭明錤預測Apple新產品 供應鏈股價短期修正風險有限

2019-02-18 04:34

四外資降財測 台積股價有壓

2019-02-18 00:37

MWC概念股／達邁、明基材 商機熱轉

2019-02-17 23:29

Google攻大數據 台廠樂

2019-02-17 22:57

台積電利空罩頂、股價不跌反漲 法人分析三大原因

2019-02-18 10:49

營收連三升股 搶鏡

2019-02-17 23:06

無線耳機夯 燿華台郡旺

2019-02-17 22:59

帆宣、聖暉、朋億 滿手單

2019-02-17 23:00

美股壯膽…台股再戰半年線 高檔防震

2019-02-17 13:02

華為歐洲報捷 台系鏈沾光

2019-02-17 22:59

績優半導體 可布局

2019-02-17 23:06

MWC概念股／台積電、廣達 買盤進駐

2019-02-17 23:29

法人：詠昇今年多項新品量產 營收看增3成

2019-02-17 13:39

MWC概念股／中華電、台灣大 強攻5G

2019-02-17 23:29

MWC概念股／可成 營運看旺

2019-02-17 23:29

大同 將處分兩筆不動產

2019-02-17 23:00

技術指標／台股輪動衝火線 追價宜慎

2019-02-17 13:02

光聯、彩晶轉型 逆勢突圍

2019-02-17 22:58

儒鴻、聚陽 接單火熱

2019-02-17 23:02

大尺寸面板價跌 雙虎苦

2019-02-17 22:58

權證教戰／大盤若克10148點 可助擴大區間

2019-02-17 13:02

詠昇「連接」非3C 闖蕩新熱區

2019-02-17 13:39

崇越電 拓展高利基市場

2019-02-17 23:09

嘉晶、環球晶 選逾60天

2019-02-17 23:13

陳奕光專欄／藍牙耳機供應鏈 題材熱

2019-02-17 23:06

就市論勢／二極體、電源晶片 聚光

2019-02-17 22:59

美股跳漲400點 台股受制半年線、頸線壓力

2019-02-18 08:34

興櫃銅板股 剽悍領漲

2019-02-17 23:08

資料變現 商機大爆發

2019-02-17 22:57

外資喊進 明基材股價衝上近三年高點

2019-02-18 09:31

宏達電 點亮台北燈節

2019-02-17 22:58

自行車廠 歐美商機燒

2019-02-17 23:02

從期貨看現貨／續漲有路 台指期拉高結算有夢

2019-02-17 13:02

技嘉、大宇資 押價外15%

2019-02-17 23:13

台積電不跌反彈 台股開盤走高攻克半年線

2019-02-18 09:26

力鵬急單挹注 營運進補

2019-02-17 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top