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中國去年出生人口1523萬人 淘帝-KY看好童裝需求成長

2019-02-18 11:10經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

根據中國國家統計局數據顯示，2018年中國出生人口數保持1,523萬人水準，支撐中國童裝需求仍保持穩定成長表現。淘帝-KY（2929）表示，隨著人均所得提升、政府鬆綁生育政策刺激下，集團看好中國童裝市場規模仍將有雙位數成長表現，去底陸續針對各省代理商推動「百日衝刺銷售計劃」，帶動農曆年檔期業績表現。

淘帝-KY表示，為協助TOPBI品牌旗下代理商於農曆過年銷售旺季中取得佳績，推動的「百日衝刺銷售計劃」，積極與旗下共十六個省及三個直轄市共25個代理商依照不同地域特性擬訂行銷及門市結構調整策略，除了優化百貨、街邊專賣店，聚焦購物、餐飲、娛樂等功能於一體的購物中心，也同步強化TOPBI品牌於廣播、車身廣告與線上電商、專業嬰童招商平台等廣告投放。

展望今年，淘帝-KY表示，將持續採取銷售通路結構擴張、產品與門市形象創新、以及因應快時尚需求崛起，彈性生產供應鏈的管理等策略三箭齊發，透過效率化經營垂直整合集團資源，預期隨著營運規模擴張將有助於提升TOPBI品牌知名度，進一步壯大市占率，為下一步前進華北地區發展奠定基石。

淘帝-KY公告1月合併營收達5.09億元，公司表示，主要受惠於中國童裝產業規模持續增加，TOPBI品牌代理商看好農曆春節銷售旺季，備貨力道維持強勁成長，單月合併營收繳出較去年同期成長11.07％，續創歷年同期新高。

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