保時捷助攻 汎德1月營收大增五成

2019-02-15 19:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



汎德永業（2247）公布1月營收35.9億元，年增51.66%。汎德永業表示，成長動能來自於BMW品牌豪華休旅車X3、X4、X5及保時捷Cayenne及911等系列銷售暢旺，再加上去年底部分新車遞延掛牌效應，帶動今年1月合併營收較上月與去年同期大幅成長。

汎德永業強調，BMW與保時捷今年再將陸續有新車改款上市，在產品線更臻完整下，可望擴大滿足車主需求。

BMW豪華休旅車X4、X5大改款於去年11、12月相繼上市銷售後持續熱賣，而先前發表的BMW X3及Porsche Cayenne改款，至今銷售熱度亦居高不墜，穩定貢獻汎德永業的營收，顯見SUV已成為國內車市主流。

以BMW X3的長銷表現來看，預期甫上市的全新大改款BMW X4、X5在今年全年可維持穩健的銷售力道，加上Porsche Macan、Cayenne和911 等車款持續熱銷，將成為穩定挹注營收基礎。

汎德永業指出，在售後保養維修服務方面，除了去年下半年新增的BMW台南永康多功能服務廠、Porsche高雄楠梓全功能展示服務中心，以及BMW台中專業鈑噴中心外，預計將再新增兩座廠，包括今年第4季完工的BMW高雄新生廠與2020年新增的Porsche 內湖潭美廠，受惠新設據點的帶動，維修保養業務可望維持穩健成長。