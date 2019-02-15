台泥1月營收93.94億元 近11個月來首度失守百億大關

2019-02-15 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台泥（1101）今（15）日公布元月營收93.94億元。 聯合報系資料照／記者田俊雄攝影 分享 facebook

農曆年長假前夕，客戶提前收工，台泥（1101）今（15）日公布元月營收93.94億元，年減2.3%，也比去年12月滑落17.6%，為去年3月以來單月營收首度失守百億元大關，創下近11個月新低。

不過台泥元月營收回檔已在市場預料之中，台泥先前就預告，今年春節過年落在2月初，部分下游客戶提前在元月中旬就收工，造成元月營收將衰退。

但如果以市場價格來看，表現還不錯。雖然第1季是傳統淡季，惟今年第1季整體營運應該可以優於去年同期。