中鋼受益下游開春前備料 1月營收360億元歷史次高

2019-02-15 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



中鋼今（15）日公布1月營收表現，受益下游客戶群普通在春節長假前進行新春開工備料，單月營收交出360.78億元成績，為歷史次高，年增9.9%、月增8.5%，為今年營運開紅盤。

中鋼指出，依據上月出貨情況，母公司本身有91.3萬公噸比前一個月多出3.5萬公噸，旗下子公司中龍方面，單為出貨量為37.6萬公噸，也比前一個月增加3.5萬公噸。

至於中鴻方面，1月出貨量為22.6萬公噸，相較去年12月的18.9萬公噸，增加3.7萬公噸，挹注整體營收上攻。