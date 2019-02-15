王品執行長楊秀慧申請退休 李森斌4月1日接任

2019-02-15 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



王品集團今（15）日召開董事會，通過台灣事業群執行長楊秀慧於3月底申請退休案，遺缺由大陸事業群執行長李森斌自4月1日起接任。楊秀慧退休後，將專任王品董事的職務。

王品集團董事長陳正輝在董事會後，正式向經營團隊宣布這兩項人事案，他表示，楊秀慧在2015年7月臨危受命，帶領王品台灣走過低潮，經歷短暫陣痛後，自2016年至2018年，台灣餐飲業競爭激烈的態勢下，王品台灣依舊保有良好的發展潛力，持續穩定獲利。

陳正輝表示，楊秀慧這段時間建立各項人事與營運制度，包括創設「食品雲」，透過雲端追蹤食材，強化食品安全管理流程，回應消費者需求。同時開發新品牌，過去三年多，王品台灣共增加七個新品牌，包括Putien莆田（代理）、CooK BEEF!酷必、麻佬大、乍牛、沐越、青花驕、享鴨，及籌設中的丰禾日麗及樂越，楊秀慧為王品台灣跨足「泛中餐」營運體系奠定良好基礎。

即將接任王品總座的台灣事業群執行長的李森斌，他在1993年10月加入王品，是集團編號003的資深同仁，擔任過西堤、聚、王品牛排、藝奇多個事業處總經理，並在2008年7月遠赴上海，協助深耕大陸市場，王品大陸自創品牌「鵝夫人」，連續三年拿下米其林一星的殊榮，李森斌居功厥偉。

陳正輝透露，他跟李森斌相識30年，去年他們三人首次共同完成「鐵騎青海湖」，證明他們保持當年創業時的活力，也讓王品的「三鐵文化」成為兩岸共同標誌。陳正輝笑說：「在王品，大家習慣喊『斌哥』，相信斌哥回歸台灣事業群，肯定能帶來一番新氣象。」

楊秀慧32歲進入王品、歷任集團財務長、稽核長、人資長，並協助王品大陸開疆闢土，也曾經站上第一線，實現王品內部創業，她在短短時間裡，吃遍全台100多家鐵板燒餐廳，成功創設夏慕尼鉄板燒，達成集團交付的任務。

楊秀慧提到，從她當年鎖上會計師執照的那一天起，就注定是一輩子王品人，她也曾經承諾「不會在王品最困難的時候離開」，如今執行長三年任期屆滿，王品台灣的營運績效穩健中求發展，她希望能適時建立「任期目標責任制」，讓專業經理人輪動成為常態，持續為王品引進新人新思維。

楊秀慧說也表示，以李森斌在王品的資歷、多年大陸實務經驗，一定能帶領王品台灣再創佳績。