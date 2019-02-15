台新金上月獲利 大增28％

2019年金控元月自結獲利陸續公布，受惠於1月股市穩定，截至昨(14)日，十家金控的元月獲利數字，以中信金元月稅後純益40.84億元，暫居第一。

今年全球金融市場逐漸回溫，再加上美債價格彈升，股市回穩，使得金控獲利雖不比去年同期亮麗，但相較於去年第4季，表現穩健。

中信金1月自結稅後純益達40.84億元，與去年1月相比，年減36.9%，每股稅後純益（EPS）0.21元，中信金資深副總邱雅玲表示，去年1月因認列遞延所得稅利益10億餘元，基期較高，今年1月資本市場不如去年1月，影響銀行與人壽子公司的投資貢獻，但40.84億元仍屬中信金應有的獲利水平。

新光金1月稅後純益21.51億元，金控資深副總徐順鋆表示，新光人壽1月股債匯都表現不錯，尤其是人民幣賺到錢，已增提18.25億元外匯價格變動準備金，餘額增至65.6億元，新壽的股東權益也較去年底增逾80億元。

台新金元月稅後純益18.5億元，較去年同期大增28.5%，核心子公司台新銀成為最大功臣，金控總經理林維俊表示，台新銀行1月獲利亮眼，主要為三項因素貢獻，包括手續費收入增加、投資收益也佳、呆帳提存減少，利息收入則是持平。