元月營收／氣立-8％ 拚垂直整合

2019-02-15 01:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



氣動元件大廠台灣氣立（4555）昨（14）日公布1月營收1.26億元，年減8.4%；氣立表示，主因受美中貿易戰影響，但衝擊比預期低，今年將持續擴大垂直整合布局，大陸浙江「氣立可科技園區」預計第4季完工投產，全年營收有望續創新高。

氣立表示，投資人民幣1.8億元興建的浙江氣立可科技園區，主要為整合上下游製程，包括上游模具設計製造、原物料鋁壓鑄件、氣動元件製造及車用零組件生產及下游金屬表面處理等。

擴產計畫最快今年第4季開始投產，不但有利於控制品質及供貨速度，並可有效降低成本，估計將可為集團創造人民幣3億元（約新台幣13.5億元）的年產值，2020年將可大幅提升產品競爭力，營運前景看俏。

氣立生產的氣動元件多樣且客製化，在大陸採直營銷售策略，有效掌握客戶需求，並拓展客戶類型及數量，在各行業均往自動化生產的需求擴增下，氣立的市場涵蓋層面更為廣泛。

另一方面，松江新廠及平湖邦燁兩大產能加入的綜效，將在今年可望完全發揮，垂直整合布局的效益，有助降低美中貿易戰的衝擊，以保持氣立全年的成長動能。除大陸市場外，氣立將於3月4日至9日參加台北國際工具機展，以及4月1日至5日參加全球規模最大的德國漢諾威工業展。

今年展覽主題訂為智慧工業，氣立將展出直動式電磁閥、電控比例閥、附滑軌型滑台氣缸、連座型真空發生器、模組化組合系列等最新產品。