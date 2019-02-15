元月營收／威宏+23％ 逐季升溫

2019-02-15 01:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），昨（14）日公告1月營收6.05億元，年增23.4%，創歷史新高紀錄；威宏說，除既有農曆春節提前拉貨效應，亦受惠於東南亞產線擴增及全球需求提升。

展望今年，法人認為，隨著威宏在東南亞基地持續擴線，以及運動裝備、輕奢品市場消費成長帶動下，集團未來營運審慎樂觀，業績可望逐季攀升。威宏昨天股價以59.6元、上漲0.7元作收。

威宏指出，集團購併泰國TWT公司、在柬埔寨設廠，積極布局東南亞，已將非中國生產的比重拉高至三成。

伴隨柬埔寨廠生產線的學習曲線完成，填補精品包袋產能，且柬埔寨廠與泰國TWT公司持續擴產，預期受大陸缺工問題的影響將會減小。此外集團也加強生產能力，持續精進自動化製程，降低用工人數，亦能改善大陸生產基地缺工問題。

對於今年整體市場預期，威宏說，伴隨全球時尚行業逐步回暖，管理顧問公司麥肯錫預測，輕奢品市場還有成長的潛力，包括輕奢與重奢的奢侈品市場將以5%至6%的增速持續增長。同時，全球運動人口增加，也大幅提升對運動裝備的需求。

面對消費者更高端、更個性化的品質需求，威宏強調，未來將著力於結合運動及時尚，擴充更多產品組合。

隨著全球時尚市場的復甦，預期精品包袋及運動裝備均有持續成長的動能，營運可望逐季攀高。