統一超1月合併營收209.23億元 年增7%

2019-02-14 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



統一超(2912)1月合併營業額209.23億元，較去年同期增加7.01%。1月受惠跨年及年節商機，加上氣溫逐漸下滑，帶動CITY CAFE熱飲需求攀升，業績較去年同期成長超過10%；獨家推出的話題飲品「紅豆鮮奶茶(萬丹酪農戶生乳)」、「孔雀捲心餅咖啡牛乳」，也帶動飲品類銷售成長。

海外事業的菲律賓7-ELEVEN持續迅速展店，店數已達2,561店，較去年同期增加263店，整體業績較去年同期成長超過20%。統一速達則受惠春節繁盛期，帶動配送需求增加，營收較去年同期成長。

7-ELEVEN本業部分，掌握元旦連續四天假期，CITY CAFE新年首波推出全品項任選第二杯半價優惠，搭配「咖啡杯徵稿」長期活動，推出應景的「新春開運過好年」咖啡杯等，帶動相關業績成長超過一成。

飲料部分，持續推出差異化商品，像是「紅豆鮮奶茶(萬丹酪農戶生乳)」，另外也掌握聯名話題，讓飲料市場也走向跨界趣味化，獨家推出「孔雀捲心餅咖啡牛乳」，上市兩周即熱銷超過10萬瓶，掀起搶購風潮。

預購部分，年前民眾採買年菜、禮盒、家電等需求增加，除了老店名廚受青睞外，排隊名店以及知名飯店推出的功夫菜更旺，帶動整體年菜預購業績較去年同檔期成長超過20%。