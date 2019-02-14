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東陽元月營收19.22億元 年減13.59%

2019-02-14 10:55經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

東陽（1319）受到大陸市場衰退影響， 2019年1月自結合併營收19.22億元，年減13.59%。

AM事業自結 1月合併營收14.16億元，較去年同期成長8%。

持續推動水性底塗產品，降低VOC的排放量，同時加快新產品開發速度。

OEM事業1月自結合併營收5.06億，主要受到大陸車市衰退影響 （OEM整體營收19.98億元）；一汽富維東陽青島廠、天津廠等已進入 量產階段，全力搶新車訂單。

東陽
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