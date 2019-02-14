東陽1月營收19.22億元 較上月成長9.8%

2019-02-14 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



圖為東陽電鍍廠。 聯合報系資料照 分享 facebook

隨著AM銷售旺季到來，東陽（1319）2019年1月自結合併營收19.22億元。

AM事業自結 1月合併營收14.16億元，較去年同期成長8%。持續推動水性底塗產品，降低VOC的排放量，同時加快新產品開發速度。

OEM事業1月自結合併營收5.06億，主要受到大陸車市衰退影響（OEM整體營收19.98億元）。一汽富維東陽青島廠、天津廠等已進入量產階段，全力搶新車訂單。

2月受到農曆假期影響營收會略淡，不過，隨著北美都是銀白世界，雪地汽車碰撞率高，對於維修需求也會增加，所以法人推估，3月開始售後維修業者的旺季也會開始顯現。

【中央社／台北14日電】

汽車零組件廠東陽自結1月合併營收新台幣19.22億元，較去年12月17.49億元成長9.8%，比去年同期22.24億元減少13.59%。

在售後維修市場（AM）部分，東陽1月AM營收14.16億元，較去年同期成長8%。東陽表示持續推動水性底塗產品，降低VOC排放量，同時加快新產品開發速度。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽1月OEM營收5.06億元，主要受到中國大陸車市衰退影響。東陽表示，一汽富維東陽青島廠、天津廠等已進入量產階段，全力搶攻新車訂單。

展望今年首季營運，本土法人日前報告指出，東陽首季售後維修市場事業業績可小幅回溫，不過仍須觀察中國原廠委託製造事業狀況，此外北美冬季氣候趨暖，汽車汰換需求有限，預期首季業績可能較去年同期減少中位數百分點。

在原廠委託製造部分，法人表示，須觀察今年中國車市拉貨力道，不過新廠車款增加，東陽新廠產能利用率逐步提升，預估東陽在中國OEM事業獲利可望較去年提升中位數百分點。

展望今年，法人預估，東陽今年整體業績有機會年增2%到4%區間，目標逼近新台幣235億元，毛利率可較去年小幅回升，今年每股純益可望小幅年增。