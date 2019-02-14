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台塑四寶營收 中止連四跌

2019-02-14 00:53經濟日報 記者曾仁凱╱台北報導

台塑集團昨天舉行業績說明會，台塑董事長林健男出席。 記者曾吉松╱攝影
台塑集團昨天舉行業績說明會，台塑董事長林健男出席。 記者曾吉松╱攝影
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受惠農曆年前的備貨效應，「台塑四寶」營運破底翻！昨（13）日公布四家公司元月合計營收1,381億元，雖比去年同期衰退8.9%，但比起去年12月逆勢成長2.6%，中止營收「連四跌」，表現略優於預期。

台塑昨天公布元月營收195.01億元，月增7.5%，年增1.8%，為台塑四寶中唯一元月營收比去年同期成長的公司。

台塑董事長林健男昨天表示，去年12月因為美中貿易戰、及杜拜原油價格大幅下跌10.5% ，客戶保守觀望，維持低庫存。但今年元月原油價格止跌回穩，客戶節前展開備貨，加上包裝材及印度PVC需求旺季，客戶回補庫存，帶動台塑元月營收成長。

南亞元月營收249.95億元，年減14.3%，比去年12月逆勢小增0.7%。南亞董事長吳嘉昭表示，南亞的電子材料受惠客戶庫存水位已低，因應春節後訂單進行備料，使銷售量增加，營收成長。另外在聚酯產品方面，客戶補充庫存，以及耶誕節假期結束後下游開工率逐漸恢復，帶動產品銷售量增加，

台塑化則因為去年12月有部分外銷產品受船期因素遞延至今年初出貨，元月營收618.42億元，年減10.9% ，但比去年12月逆勢增加3.5%。

台化今年初因為PX（對二甲苯）、SM（苯乙烯）產銷調節，銷量減少；另外苯酚配合3月定檢，也減量銷售備庫存；不過PP （聚丙烯）上月設備定檢後元月產銷恢復正常，加上PTA （純對苯二甲酸）增加外銷。消長互抵，台化元月營收317.88億元，年減6%，比去年12月略減0.4%、幾乎持平。

去年底美中貿易戰烏雲籠罩，國際油價暴跌，台塑四寶去年第4季營運急凍，獲利大幅縮水逾九成。不過今年初緊張情勢已稍見緩和，四寶元月營收提前回溫。

不過2月碰到農曆春節長假，工作天數少，台塑四寶本月營收將難逃地心引力；整體第1季營收也會比去年第4季下滑。

【記者黃力╱台北報導】台塑四寶昨（13）日公布元月營收，表現雖略優於市場預期，不過法人解析，由於預期油價後市仍將震盪，加上經濟面處擴張末升段，因此後市表現仍有待進一步觀察。

法人表示，由於行業特性，過年前塑化廠商會提前出貨給下游業者做庫存上的準備，油價跌深反彈也使得相關塑化產品報價提升，因而帶動台塑四寶元月營收略優於預期。

不過，由於油價後市持續受近期國際政經面的消息影響，預期仍震盪有餘。

台塑四寶元月營收 圖／經濟日報提供
台塑四寶元月營收 圖／經濟日報提供
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營收台塑化原油價格
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