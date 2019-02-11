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富邦媒攻「美麗經濟」 股價勁揚創近8個月新高

2019-02-11 11:51經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

富邦媒（8454）攻「美麗經濟」，今日宣布與來自紐約的全球知名彩妝品牌MAYBELLINE NEW YORK媚比琳合作，將直擊紐約時裝週時尚品牌大秀，並獨家首賣神級蜜粉「FIT ME空氣絲絨蜜粉」。富邦媒表示，2018年MAYBELLINE於momo購物網銷售再攀高峰，年成長率達110%，此次融合「紐約直擊+2019彩妝趨勢+獨家首賣」三大元素，目標再創銷售高峰。富邦媒今日股價表現強勁，盤中來到236元，漲幅逾4%，並來到近8個月新高位置。

根據經濟部統計處公布的107年零售業經營實況調查，化妝保養品位居藥妝零售業銷售商品的首位，占51.5%，更較103年增加2.7個百分點最多。富邦媒表示，隨著數位經濟時代來臨，品牌加速虛擬通路佈局，觸動通路消費升級。MAYBELLINE自進駐momo購物網至今，雙方屢屢合作締造許多亮眼的銷售佳績，如品牌周5天活動中絲絨霧光唇膏即賣出創造近千支、超持久無敵特霧持妝組在活動期間內創造破百萬銷量。

2019年富邦媒看準「美麗經濟」持續發威，在品牌合作向下扎根的年度策略下，與開架市占第一彩妝品牌MAYBELLINE嘗試創新多元的合作模式，前進紐約時裝週。momo並取得台灣眾多知名美妝網紅推薦，引發代購潮的「FIT ME空氣絲絨蜜粉」搶先全台上架開賣，以及時裝周的秘密武器超激細抗暈眼線液、極綻色緞光絲柔唇膏等商品。

富邦媒紐約

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