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利多紅包 離岸風電股開紅盤迎春風

2019-02-11 11:25經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

經濟部在農曆年前送出「政策紅包」給離岸風電業，激勵今（11）日離岸風電族群開紅盤即呈現上漲；不過，盤中仍受短線沖銷單影響而出現震盪。法人表示，後續要觀察電風場開發商是否完成簽約及重新議價狀況。

世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）、華城（1519）、台船（2208）、新光鋼（2031）及中鋼構（2013）等股開盤衝高，指標股的世紀鋼與上緯投控早盤漲幅在5%左右，不過，上檔仍有沖銷賣單釋出，盤中雖量增卻也出現震盪走勢，不過，仍能維持在平盤之上。

經濟部在農曆年封關前，敲定2019年離岸風電躉購費率為5.5160元，比原先傳出的5.1元有所提高；同時也核發位在彰化六家離岸風場的籌設許可，政策力挺離岸風電產業態度明確，也被視為發給離岸風電業者過年的大紅包。

法人表示，離岸風電的消息面確定且朝有利離岸風電產業者方向，對於離岸風電業者未來的業績具正面性，回歸至股價會有教正面的激勵。不過，離岸風電股的籌碼向來較易受短線沖消影響，因此，在農曆年封關前已有段漲升幅度後，開紅盤再漲就易有賣壓釋出。

法人說，離岸風電股後續走勢將視風場開發商是否完成簽約，以及已簽約者的重新議價變化而定。尤其是沃旭尚未確定要繼續在台投資開發，其異動對相關台廠供應鏈的業績消長會有不小影響，值得留意其變化。

離岸風電世紀鋼經濟部

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