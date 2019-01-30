離岸風電躉購費率定案 永冠：有助鑄件長期接單

2019-01-30 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



風電鑄件大廠永冠-KY（1589）今年營運受惠訂單成長營收持續穩定向上，可望擺脫低潮重回上升成長軌道，全年將挑戰轉虧為盈。永冠表示，經濟部公布再生能源躉購費率出爐，有助離岸風電發展，對永冠在台中港設立大型風機鑄件的長期訂單是正面效益。

自去年第4季起，永冠在風電能源類鑄件訂單開始增溫，去年12月營收6.41億元，年增達26.1%，呈現績效；去年營收61.96億元，年減幅度降至3.2%。永冠認為，展望2019年三大類產品的能源類、注塑機及產業機械均樂觀以對。

經濟部30日召開再生能源電能躉購費率審定會，完成108年度再生能源電能躉購費率審定，離岸風力為5.5160元/度 (前10年6.2795元/度，後10年為4.1422元/度)。

再生能源躉購費率備受業界關注，對此，永冠指出，政府對費率政策的落實表示樂觀其成，相關業者在政府綠能政策的支持下，將對台灣離岸風電產業供應鏈有正面的助益。尤以，西門子等國際知名風機若能來台設立組裝廠，對於下游的鑄件的永冠業績將是正面可期。

永冠強調，布局離岸風電大型鑄件的計劃不變，以生產6至10MW風機鑄件為主，符合全球風機大廠的大型化需求。看好亞洲至2030年單是在亞洲的離岸風電上看100GW，依在台中港的大型鑄件廠的布局將在今年第1季提出申請建照，斥資35億元，目標在二年後投產。

為降低投資風險，迎接離岸風電產業鏈在地化政策，永冠已跟和AH Industries、西門子歌美颯三方簽署合作備忘錄，將與AH合資在台中設廠，負責風機的鋼製與金屬組件機械加工，有國際大廠的策略聯盟，有助降低投資的金額以及分散風險。