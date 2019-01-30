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台電躉購費率即將揭曉 離岸風電股價震盪

2019-01-30 13:08經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）等離岸風電指標股今（30）日開高後，盤中出現震盪走勢，經濟部今日公布台電離岸風電躉購費率，雖然2019年費率由2018年的5.8元可能向下調降，但能否由先前傳出的5.1元再調高至5.45元上下，加上離岸風電股今（2019）年以來的走高，造就多空今日激戰。

離岸風電相關的個股除上緯投控及世紀鋼早盤走揚之外，其它如：新光鋼（2031）、台船（2208）、中鋼構（2013）、華城（1519）、大亞（1609）及亞力（1514）等股盤中也隨之上漲，但盤中出現震盪回檔。

經濟部宣布台電2019年離岸風電躉購費率對於離岸風電開發商的意願，以及離岸風電供應鏈廠商的營運有很大影響，目前不同立場團體在5.1~5.8元拉鋸，上周傳出可能在5.35~5.5元，離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）及台灣風力發電產業協會等團體也出面參訪供應鏈廠商及探討離岸風電費率合理性，希望政府訂定離岸風電躉購費率時，必須考慮到離岸風電產業的創建及發展所需投入成本。

法人表示，離岸風電指標股的上緯投控及世紀鋼股價今年1月以來呈現上揚，也反應離岸風電可望朝正向發展，不過，因短線已有不錯漲幅，再加上農曆年期間的股市休市期長，投資人有風險意識下，獲利出場賣壓及買盤觀望造呈盤中震盪，如今日賣壓消化後，離岸風電概念股在豬年開紅盤仍有表現機會。

離岸風電世紀鋼上緯

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