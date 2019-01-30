擬下市？ 味全澄清：並無下市計畫

2019-01-30 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



味全近來兩日每日一爆，既傳出財務長張美凰將離開，今（30）日再傳出頂新魏家因不看好台灣發展，擬讓味全下市。味全早上發出重訊表示，這是為市場與媒體臆測訊息，公司並無下市計劃。

頂新三董魏應充愛將張教華重掌味全兵符，重返總經理之位，日前也傳出味全老臣、財務長如今可能去職。今再傳因大股東頂新不看好台灣發展，所以擬讓味全下市，不過有市場人士認為，魏應充剛出獄，看得出他想好好發展味全，有可能只是假消息。

味全則發出公告表示，公司聚焦台灣與大陸食品本業發展，重視並維護所有股東權益，並無下市計劃。