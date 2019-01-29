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春節連假搶客大作戰 六福村、劍湖山紛祭好康

2019-01-29 12:18經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

甜蜜魔宮要遊客進入「公主的泡泡夢境」，全新奇幻的必拍景點。圖／六福村提供
甜蜜魔宮要遊客進入「公主的泡泡夢境」，全新奇幻的必拍景點。圖／六福村提供
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即將進入春節連續9天假期，國內遊樂園也紛紛祭出票價優惠活與最新活動吸客。六福（2705）旗下的六福村舉辦春季慶典，第1季以阿拉伯皇宮為舞台的「甜蜜魔宮」為主軸，同時祭出春節九天連假全民半價499元的優惠，目標9天要吸引12萬人次進場，與去年春節檔期相較，目標成長66%。劍湖山（5701）則主打尋寶/集點活動，今年春節連假目標吸引7.5萬人次，比去年約略下滑，主要是因預期今年假期長、民眾出國人數多。

六福表示，今年甜蜜魔宮要帶領遊客進入「公主的泡泡夢境」，有神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉蛋糕溜滑梯等全新奇幻的必拍景點，今年適逢六福村歡慶40周年，40周年活動第一炮，就是一座全台最大、高八米超大型「旋轉蛋糕溜滑梯」，是今年春節亮點。六福村的「甜蜜魔宮」活動將從 1月30日正式揭開序幕，直到3月3日，活動橫跨農曆年節。

六福村表示，看好今年的春節業績表現，除了「甜蜜魔宮」設施與表演吸睛之外，今年春節連續假期較去年長，且今年推出全年度最低價「全民499」門票優惠，可望帶動人潮。

劍湖山表示，新春寒假推出多項優惠活動，全園區預定於2月1日起，推出「揪愛劍湖山 來劍湖山尋找幸福」尋寶集點活動，遊客只要持「集點卡」至各定點蓋章或消費蓋章，就可於當日憑集點卡點數兌換優惠票券，最多可兌換劍湖山渡假大飯店住宿兌換券1張。人數預估方面，去年入園人數是7.7萬人，今年因為9天連假，出國人數多，加上去年的「韓流」效應，許多遊客都到高雄旅遊，因此今年入園人數預估與去年微幅下滑，約在7.5萬人。

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