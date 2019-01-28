出售大同越南股權 大同：近日將補充公告

2019-01-28 18:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



針對市場派提出大同越南廠資訊不明被處分案，大同回應，對出售大同越南股權一事，依照相關辦法及慣例辦理公告，近日將依要求補充公告。

大同表示，大同越南股權出售案簽約至今已收入兩期款項(總計分為四期)，共1,040萬美金，已達交易金額的50%，後續進度仍按合約約定執行。本案將向主管機關說明呈報並申復。