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離岸風電概念股短空出盡？ 股價搶先上演慶祝行情

2019-01-25 18:48經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

今年度離岸風電躉購費率預計本月底確定。 報系資料照
今年度離岸風電躉購費率預計本月底確定。 報系資料照
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今年度離岸風電躉購費率預計本月底確定，離岸風電概念股本周搶先演出慶祝行情，永冠-KY(1589)、上緯投控(3708)周漲幅逾17%，世紀鋼漲幅亦逾10%。

日盛投顧總經理李秀利認為，這是國家重要的能源政策，預期政府會支持做下去。台新投顧副總經理黃文清則分析，基本上廠商仍有利可圖，政策也有望加持，相關概念股因短空出盡，而股價走揚。

世紀鋼及其離岸風電水下基礎製造本土供應商，今(25)日在位於新北市八里區濱海公路的廠區，舉行聯合記者會，向各界展示該公司第一期的廠房興建進度。

世紀集團於去年10月，與丹麥哥本哈根基金(CIP)簽下600MW風場的165億元水下基礎合約，是目前本土化風電廠商拿到的最大訂單。

世紀鋼子公司世紀風電總經理李建成指出，該公司初期規劃在16公頃土地上，興建為水下基礎量耳打造的廠房，預計在2019年底試運轉，2020年正式量產。

李建成指出，現場所見的樑柱，高達26米，完成後廠房屋沿是50米，屋脊會更高，樑柱將達58米。預估該廠的年產量，可達50座套筒式水下基礎結構、50座單椿式水下基礎結構及150支水下基礎基椿。

另規劃40公頃的儲存區，來存放水下基礎結構，預估總投資金額將分階段達新台幣60億元，預期可創造超過1,000個直接及間接人工的就業機會。

除了世紀鋼、世紀風電、世紀鈽錸特外，也有其他企業將投入本土化風電製造行列，包括台欣工業、台欣世紀、新光鋼、前端、台船、銘榮元、榮聖機械、萬機鋼鐵、世運、建新國際、陸海、佳運等。

目前世紀鋼位於桃園，世紀風電、世紀鈽錸特位於台北港，前端及台欣工業位於彰化縣，台船、新光鋼及萬機於高雄，榮聖於台南、銘榮元於屏東，世紀集團預期，可為台灣創造至少超過2,500個就業機會。

離岸風電世紀鋼台船
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