台塑四寶上半年賺1300億 股價平盤遊走

2018-07-11 11:18 中央社 台北11日電



台塑企業10日公布上半年營收獲利，受惠油價上漲及報價利差擴大，四寶合計歸屬母公司稅後盈餘達新台幣1300億元，年增37.8%，不過今天股價受大盤拖累，股價多在平盤震盪。

台塑四寶10日公布上半年業績，累計稅後盈餘達1300億元，年增37.8%，創歷史新高；台塑四寶各自業績發亮，紛紛創下歷年第2季或上半年新高。南亞表現最優異，第2季每股稅後盈餘(EPS)為2.1元，創下歷史新高，上半年EPS 3.8元，亦創下歷史新高；台化(1326)也創下連4季EPS均超過2元的紀錄。

展望下半年，南亞和台化認為，若油價變化不大，產品報價可望維持高檔，營運表現會優於上半年；但台塑和台塑化會安排歲修，同時油價已墊高，每桶煉油價差(原油與成品油之間)可能在11.1美元上下1美元震盪。

台塑化總經理曹明表示，第3季油價難免高檔震盪；台塑化和全球信託公司曾推算，今年第1季油價每桶平均約67.1美元，第2季漲到74.9美元，第3季75美元，第4季約72美元，但很難破80美元價位。

台塑四寶股價今天受大盤跌逾百點拖累，幾乎都在平盤上下震盪，惟業績最優的南亞亦於10日除息，今天開高走高，盤中最高83.5元，漲幅0.97%，逐步邁向填息路。台塑大致守在106.5元平盤價；台化在114.5元平盤價下狹幅游走；台塑化亦守在118元平盤價。