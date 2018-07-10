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中租6月合併營收年增23% 陸與東協成長顯著

2018-07-10 18:34中央社 台北10日電

中租-KY今天公告6月自結合併營收為新台幣41.6億元，較去年同期成長23%，上半年累計營收為243億元，年增26%。

分地區別來看，中租-KY表示，台灣及東協上半年營收分別成長10%及31%，中國大陸今年來新增撥款持續維持高峰，且資產品質穩定提升，上半年累計營收年成長45%。與第一季相較，第2季合併營收季增11%，其中以中國大陸及東協成長較為顯著。

中租-KY日前公告今年除權息日為7月31日，預計發放每股3.8元現金股利、每股0.2元股票股利，現金股利則訂於8月31日發放。

營收中租股利

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