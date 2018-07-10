親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

全台整理／瑪莉亞颱風來襲 宜蘭宣布下午3點停班停課

展店效益顯現 麗豐-KY 6月營收年增51%

2018-07-10 08:48中央社 台北10日電

麗豐-K受惠展店效益顯現，6月合併營收新台幣3.75億元，較5月成長3%，自今年2月以來月增率表現已連續4個月呈現正成長，並較去年同期成長51%，展店目標拉高到500家。

累計今年第2季及上半年合併營收為10.87億元、21.00億元，分別較去年同期成長42%、42%。麗豐-KY表示，上半年營收表現亮眼主要是旗下美容連鎖通路克麗緹娜在中國地區的大規模招商計畫帶來顯著成效，銷售貢獻持續轉強，加上第2季各項品牌行銷活動助攻，帶動麗豐-KY單月、單季及累計上半年營收皆見到顯著成長。

響應上海市政府「四大品牌」戰略， 克麗緹娜擔任上海電影、電視節指定護膚品牌

麗豐-KY表示，6月份來自中國市場的美容連鎖加盟店營收貢獻年增49%，累計上半年年增率43%，挹注今年本業營運穩定升溫。

麗豐-KY表示，克麗緹娜招商策略成功，帶動今年上半年加盟店淨增加數達到435家、較去年同期成長11%，且6月淨增加數58家，原訂的300-400家展店目標提前達標，全年展店目標可望進一步挑戰500家，未來將更積極往中國二、三線城市及小康地區開發空白市場。

展望第3季，麗豐-KY表示，目前克麗緹娜全球總店數已達4328家規模，針對新展加盟店的招商活動仍持續進行當中，預計7月前進湖北省、8月至甘肅省召開招商會，下半年仍可望受惠於新展店的拉貨力道挹注營運動能成長。

除了生活美容，麗豐-KY也積極跨足醫學美容，今年6月首間醫美診所「雅樸麗德」於北京正式開幕。

麗豐營收

相關新聞

儒鴻+6% 下半年暢旺

2018-07-10 00:06

台鹽+25% 攻節日商機

2018-07-10 00:06

王品+9% 雙引擎齊發

2018-07-10 00:06

日勝生營收 激增24倍

2018-07-10 00:06

杏一成長5% 加薪拚業績

2018-07-10 00:06

東森購物上半年獲利飆

2018-07-10 00:06

和大增11% 7月拚新高

2018-07-10 00:06

三洋、訊連 將辦法說

2018-07-10 00:06

力達 6月營收創新高

2018-07-10 00:06

6月營收／廣越年增逾5成 連11月創同期新高

2018-07-09 14:36

中鋼電動車用鋼再升級 前景展望看俏

2018-07-09 09:58

東陽上半年營收俏 再創同期新高

2018-07-09 09:52
看更多

熱門文章

大同攻破30元 改寫18年多來新高

2018-07-09 10:40

三巨頭領軍 台股大漲逾百點收復十日均線

2018-07-09 13:42

投顧：美債殖利率近期可能震盪趨升

2018-07-09 18:59

中環調整投資組合 賣嘉聯益、買穩懋

2018-07-09 18:29

旺季面板漲價 面板雙雄股價放量漲

2018-07-09 11:51

楊應超：貿易戰 台廠兩招突圍

2018-07-10 00:06

美律第2季恐再虧損 美系外資砍目標價

2018-07-09 11:39

日電貿今年拚賺一股本

2018-07-10 00:06

中鋼電動車用鋼再升級 前景展望看俏

2018-07-09 09:58

大立光股價 六外資喊5字頭

2018-07-10 02:01

台郡、欣興 創同期新高

2018-07-10 00:06

矽晶圓放閃 環球晶月績新高

2018-07-09 14:36

除息首日貼息 外資持股跌破60%...聯發科Q3恐不旺

2018-07-10 02:01

市場傳言業績及人事異動 牧德澄清營運正常

2018-07-09 09:58

美財報周 照亮台系鏈

2018-07-10 00:06

三大法人 買超台股68.77億元

2018-07-09 16:42

台股大漲111.71點 權值股領航

2018-07-09 16:28

友達6月營收248億元 月減3.5%

2018-07-09 14:49

群創6月營收248億元 月增12.6%

2018-07-09 14:48

牧德動能傳雜音 公司嚴正駁斥

2018-07-09 11:01

環球晶 6月營收 攻頂

2018-07-10 00:06

國巨6月業績衝高 除權息首日上演噴出秀

2018-07-09 10:54

外資捧場 東貝股價帶量上攻

2018-07-09 10:40

保瑞、科妍領攻 生技族活跳跳

2018-07-09 14:34

大立光法說會行情暖身 股價創今年新高

2018-07-09 13:03

國巨除權息噴出秀 填權息達46%

2018-07-09 14:34

昇陽半10日上市 每股20.5元

2018-07-10 00:06

就市論勢／半導體、光學股 聚焦

2018-07-10 00:06

仁寶+12% 英業達+3%

2018-07-10 00:06

上半年營收／和大 、東陽雙創同期新高

2018-07-09 14:37

宏碁6月營收 今年新高

2018-07-10 02:01

康控+9% 攀七個月高點

2018-07-10 00:06

群創上月營收 勁升12%

2018-07-10 00:06

6月營收靚 大世科早盤攻漲停

2018-07-09 10:52

智易-0.4% 歷來次高

2018-07-10 00:06

國巨除息亮燈漲停 台股挑戰十日均線反壓

2018-07-09 09:51

國巨 邁向填權息

2018-07-10 02:01

緯創軟體6月營收3.31億 連4月創新高

2018-07-09 20:44

玉晶光6月營收5.87億元 月增12%

2018-07-09 16:00

儒鴻+6% 下半年暢旺

2018-07-10 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top