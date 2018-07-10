展店效益顯現 麗豐-KY 6月營收年增51%

2018-07-10 08:48 中央社 台北10日電



麗豐-K受惠展店效益顯現，6月合併營收新台幣3.75億元，較5月成長3%，自今年2月以來月增率表現已連續4個月呈現正成長，並較去年同期成長51%，展店目標拉高到500家。

累計今年第2季及上半年合併營收為10.87億元、21.00億元，分別較去年同期成長42%、42%。麗豐-KY表示，上半年營收表現亮眼主要是旗下美容連鎖通路克麗緹娜在中國地區的大規模招商計畫帶來顯著成效，銷售貢獻持續轉強，加上第2季各項品牌行銷活動助攻，帶動麗豐-KY單月、單季及累計上半年營收皆見到顯著成長。

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麗豐-KY表示，6月份來自中國市場的美容連鎖加盟店營收貢獻年增49%，累計上半年年增率43%，挹注今年本業營運穩定升溫。

麗豐-KY表示，克麗緹娜招商策略成功，帶動今年上半年加盟店淨增加數達到435家、較去年同期成長11%，且6月淨增加數58家，原訂的300-400家展店目標提前達標，全年展店目標可望進一步挑戰500家，未來將更積極往中國二、三線城市及小康地區開發空白市場。

展望第3季，麗豐-KY表示，目前克麗緹娜全球總店數已達4328家規模，針對新展加盟店的招商活動仍持續進行當中，預計7月前進湖北省、8月至甘肅省召開招商會，下半年仍可望受惠於新展店的拉貨力道挹注營運動能成長。

除了生活美容，麗豐-KY也積極跨足醫學美容，今年6月首間醫美診所「雅樸麗德」於北京正式開幕。