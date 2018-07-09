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為何痛下殺手還不罷休？分屍加害人的可能思考

溫網／全身沒贊助商 謝淑薇靠拚湊裝備挑戰紀錄

6月收／廣越年增逾5成 連11月創同期新高

2018-07-09 14:36聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

廣越（4438）受惠世足商機，公司下午公告6月份合併營收14.22億元，較去年同期成長49.79% ，自去年8月起已經連續11個月創下同期營收新高紀錄。累計廣越上半年合併營收41.06億元，相較去年累計同期成長51.45%，21年來上半年業績首度突破40億大關，且上半年毛利率可望超越前2年表現，營收及獲利表現皆亮眼。

廣越第一大客戶Adidas及第三大客戶Nike，繼先前韓國冬奧帶動相關產品熱銷後，目前在俄羅斯舉辦4年一度的世足賽也帶動了其產品熱銷，隨著世足8強賽開打，8強贊助廠商Adidas（3隊）、Nike（4隊）、Puma（1隊）產品熱銷不間斷。這3家運動品牌同時也是廣越前5大客戶的第1、3、5名。

廣越總經理吳朝筆表示，由於全球中高階品牌服飾庫存壓力儼然消除，且近期的3大運動賽事也帶動廣越前幾大客戶熱銷，廣越前5大客戶Adidas、Patagonia、Nike、The North Face及Puma下單力道逐漸轉強，且持續追加。各類運動的品牌龍頭Adidas、Nike、Puma也陸續在韓國冬奧、俄羅斯世足及溫布敦發光發熱，順勢帶動拉貨之力道。

吳朝筆表示，廣越截至目前營收上漲幅度及下單力道，早已超越預期，且不斷上修，加上4~6月毛利率皆為20%以上，主要是ASP平均單價調漲、人工成本上揚幅度下降及新產能學習曲線穩定上揚等因素而持續走揚回穩，對今年毛利率及整體獲利情形樂觀以待。

廣越6月營收表現亮眼的動能包括，廣越主力客戶VF集團最暢銷品牌The North Face最新一代暖魔球商品需求暢旺、運動服飾全球兩大龍頭Nike及Adidas最新商品也隨著世足持續熱銷，供應廣越羽絨原料的尚弘羽絨於6月業績較去年同期續以倍數成長。

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