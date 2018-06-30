台企銀今年獲利 看增60％

2018-06-30 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



台企銀董事長黃博怡（右）上任後首次主持股東會。 記者夏淑賢/攝影 分享 facebook

台企銀昨（29）日股東會，在上半年獲利報佳音之下，台企銀董事長黃博怡與總經理施建安連袂宣布「兩個百億」目標，即今年全年稅前盈餘挑戰100億元大關，明年上半年完成現金增資100億元。這表示台企銀今年全年獲利將創下歷史新高，比去年實績大幅成長六成以上。

台企銀今年上半年稅前盈餘可望達到45億元到50億元水準，同樣是過去罕見，比去年同期大幅成長三、四成。台企銀表示，過去全年盈餘要上50億元的都很少，何況半年。在逐步調整資產結構，成功拉高財務操作與理財、企金收益下，可說「士氣如虹」。

台企銀昨天股東常會，順利改選董事，一切依照規畫名單，公股續掌絕對多數、穩坐經營權，兩席民股分別為台企銀工會及原愛米斯機械改自然人選任的王哲男。股東會也通過去年盈餘分派，每股配發現金股息0.268元、股票股利0.4元，以台企銀昨天收盤價9.41元計算，現金股息殖利率約近3%。

黃博怡指出，過去台企銀一直在商業銀行與專業中小企金銀行的路線搖擺，現在全員上下逐漸凝聚共識，鎖定台灣唯一專業中小企金銀行的方向前進，而今年來在體質與獲利的顯著改善下，也更有本錢做好專業中小企金銀行，協助中小企業成長。

施建安則是表示，台企銀今年來積極調整資產結構，拉高存放利差，年底前可望提升至國銀平均水準之上，而上半年在財務操作抓對匯率趨勢與進場時點下，成績也愈來愈好，6月單月可達10億元以上，累計上半年稅前盈餘可能在45億元到50億元間，全年希望能全力朝盈餘百億元大關目標挺進。