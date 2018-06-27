泰山股東會20分鐘秒結束 公司派成功護盤

2018-06-27 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



泰山股東會今（27）日舉行，由董事長詹逸宏親自主持，承認財報到各項議案表決，20分鐘迅速結束，最受爭議的公司章程修改議案，在公司派以自有持股與收購委託書的強市護盤下，順利過關。

今年股東會上公司提出公司章程修訂，其中最關鍵的兩個修正案分別是擬將資本額擴充至80億元，同時董事席次由九席增加至11席，未來公司若有增資計畫，或是董事席次調整，都更有彈性空間。