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泰山股東會20分鐘秒結束 公司派成功護盤

2018-06-27 09:54經濟日報 記者李至和╱即時報導

泰山股東會今（27）日舉行，由董事長詹逸宏親自主持，承認財報到各項議案表決，20分鐘迅速結束，最受爭議的公司章程修改議案，在公司派以自有持股與收購委託書的強市護盤下，順利過關。

今年股東會上公司提出公司章程修訂，其中最關鍵的兩個修正案分別是擬將資本額擴充至80億元，同時董事席次由九席增加至11席，未來公司若有增資計畫，或是董事席次調整，都更有彈性空間。

股東會承認去年財報，全年營收為76.8億元、稅後純益為3.17億元、每股稅後純益0.93元；並通過配發現金股利0.4元。

泰山股東會。記者李至和/攝影
泰山股東會。記者李至和/攝影
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股東會財報護盤
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