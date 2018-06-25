全家通過股利5.5元 泰山拿2席董事

2018-06-25 21:18 中央社 台北25日電



全家主要股東為日本全家，持股達50%；其次是泰山持股20.6%。聯合報系記者何烱榮／攝影 分享 facebook

全家便利商店今天召開股東常會，通過今年每股分派新台幣5.5元現金股利，並改選董事，而泰山拿2席董事，日本全家維持7席，三洋維士比透過三洋藥品工業維持1席。

全家股東會選舉第11屆董事，選出潘進丁等13席董事，含獨立董事3人。新當選董事及監察人名單包括日商全家便利商店公司代表人潘進丁、張仁敦、葉榮廷、久保（上動下火）、薛東都、桐山寬史與藤本洋司共7席；泰山公司代表人詹逸宏、詹景超；三洋藥品工業公司代表人謝志騰；獨董為李燕松、翁健與梁懷信，新任董事會推舉現任董事長葉榮廷續任。

全家主要股東為日本全家，持股達50%；其次是泰山持股20.6%。

全家民國106年度營業收入644.3億元，較前年度成長6.4%；稅後淨利14.07億元，較105年度增加2.2%；每股盈餘（EPS）6.3元。截至去年底止，總店舖數達3154家，年度淨增加97店。

全家表示，去年稅後盈餘成長，主要來自本業成長，既存店同店日商成長約3%，成長動力來自鮮食構造改革成效浮現，及電商（EC）物流服務大幅成長，有效提升店舖營收及整體獲利。

轉投資部分，全家說，中國便利商店展店達2177店、進入9個地區，既存店日均營收較去年成長超過7%，整體經營狀態健康；全家國際餐餐飲管理績效浮現，穩定獲利。

展望今年全年營運，全家表示，將從新零售、新會員經營及新複合加盟策略面向切入，除全方位布建倉儲物流，擴大物流寄取件速度及溫層服務擴展，會員經營也透過不同客群的精準行銷，提升會員忠誠度。另開發新複合加盟業務，聚焦不受電商影響，以自動化設備運營的生活服務業種，提升加盟主的不同加盟業態選擇。

關係企業部分，全家表示，餐飲事業沃克牛排與大戶屋兩大品牌管理效率浮現，餐飲事業店數擴展計畫加快，其中大戶屋瞄準熟齡商機，目標2020年店數翻倍，達到全台60家規模，營收及獲利可望持續成長。（編輯：李明宗）